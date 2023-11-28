泰国第十四届“友谊杯”中文知识技能大赛启动仪式。泰国博仁大学供图

人民网曼谷11月28日电 （记者孙广勇）11月26日，泰国第十四届“友谊杯”中文知识技能大赛在泰国博仁大学举行，吸引了来自泰国各地区80所中小学超700名学生参与。

本次比赛由泰中人才交流协会、泰中新闻网、《探访中国》栏目、泰国博仁大学、广东外语外贸大学、泰中国际教育联盟、泰华友谊语言文化学院等机构共同举办，主题为“创意经济”。比赛内容包括中文演讲、书法、歌舞及创意讲故事。

泰国博仁大学校长助理、国际学院院长西立德在致辞时说，举办此次大赛旨在发展和提升泰国汉语教学水平，促进泰国旅游业走向国际化。全面培养学生掌握多语言的能力，为泰国培育打造具备全球视野和跨文化沟通能力的企业家。

广东外语外贸大学留学生教育学院院长蔡红说，广外致力于推动中泰文化交流。我校泰国语专业获得了泰国国家旅游局颁发的2013年度“泰国之友奖”，这是目前全球唯一获得该奖项的教学单位。在刚刚结束的广外第十五届世界文化节里，留学生教育学院的泰国留学生用流利的汉语向包括中国同学在内的各国同学展示泰国文化，泰国同学的学习热情以及对中国文化的热爱让我们深受感动。

泰中国际教育联盟主席林光良表示，泰国汉语教学的光辉历程已经延续了20余年。目前，全泰国范围内有60多所大学和2000多所学校提供汉语课程，超过130万学生将汉语作为第二外语进行学习。本次比赛为泰国学生搭建了一个展示汉语能力的平台，今年参赛学生的汉语水平让我印象深刻。长期以来，泰中两国的合作关系牢固而稳定，这次比赛的成功举办再次彰显了双方在教育、文化等领域的深入合作。

泰国教育部民办教育委员会教育专家苏米达说，泰中两国有上千年友好交往历史，泰国诗琳通公主于2023年6月访华。访华期间，诗琳通公主接受了中国中央广播电视总台的专访，表达了她对中文学习的重视，期待泰国能够培养出更多具备丰富文化背景和高水平中文能力的专业人才，为年轻一代创造更多就业机会，也为中泰两国的经济发展提供强有力的支持。

活动期间，广东外语外贸大学留学生教育学院与泰中新闻网签署了高校媒体合作备忘录。

“友谊杯”中文知识技能大赛是泰国华教机构自2007年起打造的泰国汉语比赛品牌。参赛对象为非汉语母语的泰籍中小学生，以促进汉语学习为宗旨，为泰国学生搭建了一个展示汉语水平、交流汉语学习经验的平台，更为学习汉语的学生们提供了一个学习了解中国文化的好机会。

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