人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

东莞市拉美商贸推介活动成功举行

2023年11月28日11:16 | 来源：人民网-国际频道
小字号

代表团与阿根廷、智利、巴西机构对接。东莞市商务局供图
代表团与阿根廷、智利、巴西机构对接。东莞市商务局供图

人民网布宜诺斯艾利斯11月27日电 （记者许放）11月13日至23日，东莞市代表团赴阿根廷、智利、巴西三国开展商贸推介活动，期间密集开展20余场公务对接，取得丰硕成果，为本地商贸企业探索出一条出海新路。本次活动由东莞市委常委、副市长邢文聚带队，东莞市商务局、市外事局、市贸促会等政府部门及企业代表组织并参与。

在阿根廷，代表团积极会晤阿根廷中国商会、南方共同市场—东盟商会、阿根廷中型企业联合会及拉美最大跨境电商平台美客多阿根廷总部，首次创立双边对接渠道，表达初步合作意向。在智利，代表团成功举办中国（东莞）—智利（圣地亚哥）经贸交流暨中国加工贸易产品博览会推介会，助力东莞企业顺利匹配智利水果协会、智利肉类出口商协会、智利红酒协会、智利食品协会等供应商，推广了制造业企业产品。在巴西，代表团与坎皮纳斯市缔结友好城市关系，获得当地市政府和经贸企业热情接待，双方一致同意不断深化两市经贸合作，推动两市科技领域交流，加强两市人文领域交往。

通过本次商贸推介活动，代表团企业代表共同表示开阔了视野，打开了思路，充分了解了拉美市场营商潜力和市场需求，大大增强了开拓拉美市场的信心和决心。未来东莞企业将积极深化获取的宝贵商贸资源，争取早日实现商贸项目落地见效。

(责编：贾文婷、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部