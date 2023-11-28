代表团与阿根廷、智利、巴西机构对接。东莞市商务局供图

人民网布宜诺斯艾利斯11月27日电 （记者许放）11月13日至23日，东莞市代表团赴阿根廷、智利、巴西三国开展商贸推介活动，期间密集开展20余场公务对接，取得丰硕成果，为本地商贸企业探索出一条出海新路。本次活动由东莞市委常委、副市长邢文聚带队，东莞市商务局、市外事局、市贸促会等政府部门及企业代表组织并参与。

在阿根廷，代表团积极会晤阿根廷中国商会、南方共同市场—东盟商会、阿根廷中型企业联合会及拉美最大跨境电商平台美客多阿根廷总部，首次创立双边对接渠道，表达初步合作意向。在智利，代表团成功举办中国（东莞）—智利（圣地亚哥）经贸交流暨中国加工贸易产品博览会推介会，助力东莞企业顺利匹配智利水果协会、智利肉类出口商协会、智利红酒协会、智利食品协会等供应商，推广了制造业企业产品。在巴西，代表团与坎皮纳斯市缔结友好城市关系，获得当地市政府和经贸企业热情接待，双方一致同意不断深化两市经贸合作，推动两市科技领域交流，加强两市人文领域交往。

通过本次商贸推介活动，代表团企业代表共同表示开阔了视野，打开了思路，充分了解了拉美市场营商潜力和市场需求，大大增强了开拓拉美市场的信心和决心。未来东莞企业将积极深化获取的宝贵商贸资源，争取早日实现商贸项目落地见效。

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