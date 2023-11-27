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第十一届中国企业全球形象高峰论坛在北京举办

2023年11月27日17:31 | 来源：人民网-国际频道
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论坛现场。中国外文局国际传播发展中心供图
论坛现场。中国外文局国际传播发展中心供图

人民网北京11月27日电 （记者牛震、张梦旭）11月27日，第十一届中国企业全球形象高峰论坛在北京举办。本届论坛以“建设世界一流企业形象 共促文明交流互鉴”为主题，由中央宣传部、国务院国资委、全国工商联指导，中国外文局主办，中国外文局国际传播发展中心承办。

中央宣传部副部长王纲，国务院国资委党委委员、副主任谭作钧，全国工商联党组成员、副主席汪鸿雁，中国外文局局长杜占元出席论坛并致辞。中国交通建设集团有限公司党委书记、董事长王彤宙，中国国际经济交流中心首席研究员张燕生，清华大学中国经济思想与实践研究院院长、教授李稻葵作主旨演讲。中央宣传部对外推广局、国家发改委民营经济发展局、国务院国资委宣传工作局、全国工商联宣教部等相关部委领导，150家国内知名企业代表，智库专家、媒体记者等400余位嘉宾现场参加活动。中国外文局副局长陆彩荣主持论坛开幕式。

论坛上，由中国外文局国际传播发展中心、国务院国资委新闻中心、全国工商联宣教部、中国外文局文化传播中心、人民日报社国际部共同主办的“2023中国企业国际形象建设案例征集活动”评选结果正式揭晓。本次评选活动以“挖掘典型案例、建设企业形象、讲好中国故事”为宗旨，从来自中央企业、地方国企及民营企业报送的251个有效案例中遴选出“共建新丝路”“跨文化融合”“国际传播创新”“筑梦人物故事”四类专项优秀案例共40个，并在此基础上评选出“十大优秀案例”。

为了更系统、有效、科学、精准评价中国企业全球形象，在连续9年开展中国企业形象全球调查、连续6年对企业案例进行收集分析的基础上，本次论坛首次发布了中国企业全球形象评价体系（CBC模型）。

本届论坛还发布了由国务院国资委新闻中心、中国对外书刊出版发行中心（国际传播发展中心）、中国外文局文化传播中心联合编写，新世界出版社出版发行的《迈向发展共同体》—中国企业国际形象建设案例集。该书以“2022年度中国企业国际形象建设案例征集活动”优秀案例为基础，以多维度综合考察体系为依托，聚焦“共促全球发展”“跨文化融合”“国际传播创新”等主题，精选35个具有典型性、示范性的企业案例，全景展现中国企业在国际形象建设方面做出的努力与取得的成就。

中国企业全球形象高峰论坛创设于2013年，举办11年来，不断传承与创新，连续6年开展中国企业国际形象建设案例征集活动，连续4年先后出版了《出海者》《共生共赢》《命运与共》《共向未来》等企业国际形象建设案例集。

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(责编：于洋、常红)

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