新华社洛美11月20日电 通讯：“中国医生让我们重拾生活的乐趣”——记中国医疗队让贝宁白内障患者重见光明

新华社记者孙毅

“感谢中国医生！”近来，在位于贝宁洛克萨的莫诺和库福省中心医院眼科诊室和走廊里总能听到患者们一声声诚挚的感谢。

11月6日，一支由6名专家组成、来自宁夏回族自治区的眼科医疗队抵达贝宁后，便与已经在莫诺和库福省中心医院执行了一年多援外医疗任务的中国第26批援贝宁医疗队一起，开展“光明行”白内障义诊手术项目。

从11月14日项目正式启动到20日项目结束，中国眼科医生成功为232名白内障患者实施免费复明手术，还为100余名其他眼科疾病患者提供了诊疗服务。

家住贝宁博帕的佩拉吉埃·阿卡波患白内障已有3年多，多次在当地尝试治疗而没有什么效果。得知医院发布的义诊信息后，她跋涉100多公里赶到洛克萨，接受筛查后在“光明行”手术项目启动首日便得到治疗。

“今天，我终于恢复了视力，看到了3年来看不到的东西！”在揭下眼上的手术纱布后，阿卡波的脸上洋溢着重见光明带来的欣喜和幸福。她感叹道：“这要感谢中国眼科医生，他们离开自己的家乡，来到这里让我们重拾生活的乐趣。”

白内障作为一种常见眼科疾病，致盲率高。贝宁距离赤道近，紫外线强烈，当地居民尤其是老年人由于常年受紫外线照射，白内障患病率高，许多人仅剩光感。但由于家庭贫困，无法负担手术治疗费，只能无奈地生活在黑暗之中。

抵达贝宁后，“光明行”医疗队及第26批援贝宁医疗队就开始紧锣密鼓的准备工作：安装、调试设备，筛查患者，手术室消毒，与贝方眼科同仁学术交流、沟通诊疗方案及流程……

在筛查过程中，银川市第一人民医院眼科医师高春兰惊讶于当地患者白内障的严重程度。“当地眼科同行在术前筛查时没有用专业的裂隙灯进行检查，而是用手机自带的手电筒对着眼睛扫一眼就可以确诊，这让我们很是诧异。”她说，在亲手进行术前检查时才发现，原来当地患者的白内障已经发展到肉眼可见的程度。这打破了这位从业20余年的眼科医生的经验与认知，也让队员们深感责任重大。

由于许多白内障患者处于成熟期和过熟期，手术中超声乳化都颇为耗时。为了让患者少跑路，医疗队成员这些天常常加班加点手术，一直工作到深夜。完成当天最后一台手术后，医疗队还会为贝方医护人员提供培训，耐心讲解手术的关键环节及各种仪器的操作规程，让白天的观摩学习得到巩固，真正做到“鱼渔兼授”。

此次“光明行”医疗队队长邱松曾是第13批援贝医疗队成员。时隔多年再次踏上这片土地，他欣喜地发现当地医疗条件有了改善，但先进设备、技术和优秀人才依然短缺。

“我们调研了解到，贝宁目前仅有三台超声乳化仪、一名可以做超声乳化手术的医生。因此援助的方式除了捐赠设备，还要培养贝宁自己的医生。只有这样，贝宁百姓的健康才有保障。”邱松说。

这次“光明行”项目还为莫诺和库福省中心医院捐赠了一批眼科诊疗设备及医疗物资，包括眼科超声乳化仪、眼科手术显微镜、角膜内皮细胞计数仪等，其间，“中贝眼科中心”也正式挂牌。

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