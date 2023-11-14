人民网 赵瞳 张文捷

在纷繁复杂的国际舞台上，历史的某些章节总能够提醒着我们团结合作的不朽力量。

其中一章便是飞虎队的故事。这支美国志愿援华航空队与中国人民并肩抗击法西斯。飞虎队的佳话承载着两国人民用生命和鲜血铸就的深厚友谊。

10月28日至11月6日，美中航空遗产基金会主席杰弗里·格林、飞虎队老兵哈里·莫耶和梅尔文·麦克马伦携30余位飞虎队队员后代组成的代表团来华访问。

“中国人民永远不会忘记老朋友”

“十分惊喜！”杰弗里·格林回忆起收到习近平主席复信的心情时仍难掩激动。

当他告诉103岁的飞虎队老兵哈里·莫耶这个消息时，莫耶用了一个词来描述这封信——“意义重大”。

美中航空遗产基金会主席杰弗里·格林接受人民网专访。 人民网 赵瞳摄

8月下旬，格林、莫耶和另一位飞虎队老兵麦克马伦共同致信习近平主席，介绍基金会和飞虎队老兵支持推动中美友好交往的情况，表示将传承和弘扬中美合作的宝贵精神财富。习近平主席于9月12日回复了他们的信件。

带着重温历史、传承飞虎队精神的愿望，格林、莫耶和麦克马伦决定访华。

“习近平主席给我们的回信，向美国人民、飞虎队，以及世界各地的人们证明，中国人民永远不会忘记老朋友。”格林在参加纪念美国第14航空队援华抗战80周年活动时说。

"中国人民永远不会忘记老朋友。"这是格林在很多场合反复强调的一句话。

10月30日，格林、莫耶和麦克马伦在北京参加纪念美国第14航空队援华抗战80周年活动时，向中国抗战英烈群像敬献花篮。

铭记并肩作战的历史

追溯历史的足迹，飞虎队老兵及后代一行于11月2日至3日参观了云南昆明市博物馆和呈贡机场旧址。

103岁的飞虎队老兵哈里·莫耶在云南昆明呈贡机场旧址的石碾前留影。人民网 赵瞳摄

抵达呈贡机场旧址后，格林和莫耶明白眼前看似普通的石碾却承载着不同寻常的故事。格林讲述了中国人民在1938年至1945年间，如何在没有任何机械设备的情况下用双手为飞虎队建造飞机跑道的壮举。

格林在接受人民网专访时表达了自己对中国人民的深深敬意。他强调，中国人民在抵抗日本侵略中发挥了关键作用。

飞虎队指挥官陈纳德将军外孙女嘉兰惠（右）在参观昆明市博物馆展示的文物。人民网 赵瞳摄

在参观昆明市博物馆时，飞虎队指挥官陈纳德将军外孙女嘉兰惠在看到展示的照片和文物时感触颇深。这些图片和文物生动地展现了她的外祖父和中国军民共同战斗的经历和结下的深厚友谊。

昆明市博物馆展示的飞虎队队徽。 人民网 赵瞳摄

追求美好的生活——为共同的目标而努力

30多名代表团成员分别来自美国不同地方，但都传达了一个相同的信息：中美两国人民有着相同的目标。

“我们有很多理由钦佩和尊重中国人民，我们没有忘记他们的英勇。”谈到80多年前两国人民守望相助的情谊，98岁的麦克马伦动情地说：“在战争年代，我们并肩作战；在和平年代，我们也要做永远的伙伴。”

“和平生活，抚养家庭，给子孙后代一个更美好的未来——这是所有人的梦想。”嘉兰惠说，美国梦和中国梦并没有区别。

“我知道中国人（和美国人）有着一样的目标。”美中航空遗产基金会副主席、飞虎队老兵詹姆斯·米尔斯之女玛格丽特·金坎农说。她打算向美国人传递这样一个信息：两国人民都有着追求美好生活的共同目标。

访华途中，她告诉人民网，她打算通过自己撰写的关于飞虎队的书“The Spray and Pray Squadron”向美国人讲述中美两国团结合作的那段时光。“我希望我的书能促进合作的理念，”金坎农说。

她还表达了改善美中关系的希望。“我期待改善，”她坚定地说，“我正在尽我所能来实现这一点。”

“如果我们不能和平相处，这不仅对美国和中国是一场灾难，对整个世界来说也是一场灾难。没有美国和中国的合作，对我们任何人来说都不会有一个乐观的未来。”格林说。

传承飞虎队精神

这次，莫耶全家三代七口人来到中国，参观了他曾为之战斗过和建立深厚友谊的土地。

"他决心要来（中国）。没有什么能阻止他，无论他多大年纪或其他什么情况。"哈里·莫耶之子彼得·莫耶说，“他热爱这个国家。”

飞虎队老兵哈里·莫耶接受人民网专访。 人民网 张文捷摄

莫耶说，他带着家人来中国，目的是重温飞虎队的故事和友谊。“我们必须把这个（故事和友谊）传给新一代，这就是我们正在努力做的事情。”

莫耶充满责任感地说道：“现在轮到年轻一代来做了。”他继续谦卑地说：“我只是代表那数千名飞虎队成员来完成这种传承。”

带着这样的愿景，11月3日，他们访问了昆明外国语学校——中美驼峰空运纪念学校。

1942年，日军占领缅甸，切断了中国最后一条对外联系的国际通道。飞虎队员们冒险开辟了新的航线——驼峰航线。航线穿越喜马拉雅山，飞行难度极大，又有“死亡航线”之称，失事的飞机甚至形成了一道“铝谷”。

在学校，他们观看了讲述飞虎队开辟驼峰航线故事的音乐剧《翠堤长虹》。哈里·莫耶同昆明市外国语学校的师生唱起《友谊地久天长》。这位平日里爱开玩笑、风趣幽默的老者潸然泪下。

"我哭了，"莫耶情绪激动地说。他说，家里的每个人都哭了。

莫耶的孙女莎拉·莫耶红着眼眶说：“当我们用不同语言共唱友谊之歌，我明白这种友谊是超越国界的。”她表示一定会将这份友谊传递下去。

哈里·莫耶和代表团其他成员访问昆明外国语学校，观看讲述飞虎队开辟驼峰航线故事的音乐剧《翠堤长虹》，并与学校师生合唱《友谊地久天长》。人民网 赵瞳摄

“我们的基金会准备在美中学生之间开展年度交流，并建立在线交流，以便美中两国学生交流并建立友谊，这是我们必须要做的事情。”美中航空遗产基金会副主席、飞虎队老兵克利福德·隆之子小克利福德·隆表示。

格林说，飞虎队是美中共同的遗产，不是只属于美国，也不是只属于中国，它是美中团结的共同遗产。

飞虎队的故事是中美友谊中熠熠生辉的一页。他们的中国之行表明，飞虎队的传奇故事远非尘封于历史书籍之中，而是持续激励着人们致力于将其精神传承给下一代。

(责编：刘洁妍、刘慧)