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世卫组织表示对加沙印度尼西亚医院再遭袭击感到震惊

2023年11月21日10:35 | 来源：新华网
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新华社日内瓦11月20日电（记者王其冰）世界卫生组织20日表示，对当天加沙北部印度尼西亚医院遭袭感到震惊，提醒冲突各方根据国际人道主义法尊重并保护医疗卫生设施。

世卫组织在20日晚些时候发布的新闻通报中援引媒体消息说，该医院自10月7日以来至少5次遭袭，持续受到破坏，几周前因缺乏燃料和电力已停止运行，目前水和基本药品也严重短缺，只能提供基本服务。

世卫组织表示，卫生工作者和平民永远不应该暴露在这种恐怖中，特别是在医院里。“当这些本应是避风港的医院变成死亡、破坏和绝望的场景时，世界无法保持沉默。”世卫组织提醒冲突各方，根据国际人道主义法，他们有义务尊重卫生设施的神圣，积极保护卫生设施。

世卫组织表示，自10月7日以来，由该组织记录在案的对巴方医疗机构的袭击达335起，包括加沙地带的164起和约旦河西岸的171起。由于袭击频繁以及燃料、药品、安全饮用水和其他基本资源短缺，加沙的医院床位已从10月7日之前的3500张下降到1400张。世卫组织同时说，在以色列，10月7日当天也发生过33起针对医院的袭击。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门20日发表声明说，以色列军队当天袭击位于加沙地带北部的印度尼西亚医院，造成至少12人死亡、数十人受伤。另据多家巴勒斯坦媒体报道，目前该医院已被以军包围，医院内有数千名无家可归的人以及约700名医护人员和伤员等。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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