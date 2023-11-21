人民网迪拜11月20日电 （记者任皓宇）2023年世界无线电通信大会（WRC-23）20日在阿联酋迪拜拉开帷幕。来自国际电信联盟193个成员国、相关国际组织以及相关企业的4000余名代表参加会议。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯向大会发来贺信。工业和信息化部党组成员、副部长张云明作为WRC-23中国无线电频谱事务特使出席会议，并担任中国代表团团长。

2023年世界无线电通信大会开幕式现场。人民网记者 任皓宇摄

国际电信联盟是联合国负责信息通信技术事务的专门机构。世界无线电通信大会是由国际电信联盟主办、国际无线电事务立法缔约的最高级别会议，每3至4年召开一次。大会的主要任务是：修订在全球具有普遍法律约束力的《无线电规则》，对国际无线电频谱和卫星轨道资源使用管理进行调整并制定相应的规则程序，以使有限的无线电频谱和卫星轨道资源得到更加科学、合理、经济、高效的利用；设置后续大会议题，确定未来一段时间（5-10年）无线电频谱和卫星轨道资源开发利用的优先方向，为各种无线电业务的有序开展提供频率轨道资源保障。

此次大会会期四周，共设立28项议题，涉及5G/6G新增频率划分、北斗短报文服务系统全球应用、卫星互联网未来可持续发展、航空和航海现代化频率使用、气候变化与气象探测频率使用等内容，并研究各主管部门提出拟设立的52项未来大会议题。大会结果将深刻影响全球无线电频谱和卫星轨道资源的开发利用及保护，事关无线电产业长远发展，成果惠及世界各国，受到各国主管部门、国际组织、行业协会的高度关注。

中国派出了由政府主管部门、相关行业部门、电信运营和制造企业以及中国香港、澳门特别行政区的代表组成的代表团参会。会议期间，中国代表团成员将在国际电信联盟规则框架下，积极参与《无线电规则》制修订和大会议题的讨论，广泛开展国际交流，为推动共建无线电领域全球命运共同体，促进国际或区域频谱管理事宜达成共识贡献中国智慧、中国方案、中国力量。

其间，张云明会见了国际电信联盟秘书长多琳·伯格丹-马丁、无线电通信局主任马里奥·马尼维奇，以及多国无线电主管部门部级官员，就WRC-23主要议题及信息通信相关领域合作交换了意见。

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