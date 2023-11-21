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2023年俄罗斯杯暨全俄武术大赛在莫斯科举行

2023年11月21日09:51 | 来源：人民网-国际频道
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人民网莫斯科11月20日电 （记者隋鑫）11月18日，2023年俄罗斯杯暨全俄武术锦标赛在莫斯科武术宫开幕。中国驻俄罗斯大使张汉晖、俄罗斯体育部长马特钦、俄罗斯武术协会主席穆兹鲁科夫等出席并致辞。

俄罗斯青少年在开幕式上进行武术表演。驻俄罗斯大使馆供图

俄罗斯青少年在开幕式上进行武术表演。驻俄罗斯大使馆供图

张汉晖表示，近年来，在两国元首的关心和推动下，两国体育交流与合作不断深化，取得累累硕果，“2022-2023年中俄体育交流年”是中俄举办的第8个国家主题年活动。体育已成为中俄民间交往中最活跃的元素之一，凸显了体育交流在传承中俄世代友好、推动中俄关系发展中的特殊内涵和重要作用。武术诞生于中国，属于全世界。在俄罗斯，武术越来越受到各个年龄层民众的喜爱。张汉晖强调，明年是中俄建交75周年，两国元首宣布2024-2025年为中俄文化年。希望俄武术协会和莫斯科“运动与教育中心”实验学校能够发挥自身独特优势，积极参与和承办相关活动，为庆祝中俄建交75周年和中俄文化年作出自身独特贡献。

中国驻俄罗斯大使张汉晖致辞。驻俄罗斯大使馆供图

中国驻俄罗斯大使张汉晖致辞。驻俄罗斯大使馆供图

马特钦表示，俄中两国都十分重视体育运动，在俄中体育交流年框架下，两国举办了丰富多彩的比赛及交流活动，取得丰硕成果。武术不仅是一项运动，更是一种哲学和生活方式，能够强健体魄，塑造性格，培养求胜意志和对对手的尊重。他相信，本次比赛将有助于推广积极健康的生活方式，并为发展俄中两国间的友好体育关系作出重要贡献。

俄罗斯体育部长马特钦致辞。驻俄罗斯大使馆供图

俄罗斯体育部长马特钦致辞。驻俄罗斯大使馆供图

穆兹鲁科夫表示，俄武术协会正致力于与中国各省市建立直接联系，以便与更多的中国武术队联合举办比赛，共同发展武术。这不仅是为了弘扬武术精神，也是为了让俄中青少年加强交流，建立友好关系。正如中国人所说的——以武会友！

俄罗斯武术运动员进行示范表演。驻俄罗斯大使馆供图

俄罗斯武术运动员进行示范表演。驻俄罗斯大使馆供图

开幕式上，莫斯科“运动与教育中心”实验学校的学生用中文朗诵了《沁园春·雪》，中俄两国的武术运动员进行了示范表演，赢得在场观众满堂喝彩。本次俄罗斯杯暨全俄武术锦标赛由俄罗斯体育部、莫斯科市体育局、俄罗斯武术协会共同举办，汇聚了来自俄罗斯42个地区的700多名俄罗斯运动员，角逐320个比赛奖项。比赛持续到11月20日，分为武术套路和散打两大项。其中，年龄最小的参赛运动员仅7岁，最大达56岁，足见武术运动在俄受欢迎程度。

2023年俄罗斯杯暨全俄武术锦标赛开幕式现场。驻俄罗斯大使馆供图

2023年俄罗斯杯暨全俄武术锦标赛开幕式现场。驻俄罗斯大使馆供图

(责编：王禹蘅、常红)

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