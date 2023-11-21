人民网里约热内卢11月20日电 （记者宋亦然）当地时间11月17日，上海市政府和企业代表团在里约热内卢市与巴西工商界代表就上海市与里约市及里约州其他城市未来各领域合作开展广泛交流。上海市副市长华源、中国驻里约热内卢总领事田敏、里约热内卢副市长卡尔代拉出席活动并致辞。

上海市副市长华源发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

华源表示，上海是中国对外开放的前沿窗口，与巴西的经贸合作深度交融、日益紧密，最近10年双方企业投资不断攀升，屡创新高，不少巴西企业在上海开展业务，也有不少来自上海的中资企业在巴西投资。“今天的交流会有双方来自能源、航运、智能制造、环保、互联网技术、智能计算等领域的企业家共同参与，也为进一步深化中巴企业合作共赢、开创美好未来进行积极探索。”华源说。

中国驻里约热内卢总领事田敏发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

田敏在致辞中表示，上海是中国的重要“经济引擎”，上海和里约具有巨大的合作潜力和广阔的合作空间。“相信通过上海市代表团此次访问里约，将进一步促进两市加强各领域交流合作，助力中巴两国不断拓展合作领域、提升合作水平、造福两国人民。”田敏说。

里约热内卢副市长卡尔代拉说，里约以悠长的历史、多样的文化、体育的天赋和自然的美景而闻名于世，在国际贸易舞台上扮演着重要的角色，近年来里约又以科技创新招来更多客户和投资。卡尔代拉认为，“里约市希望通过公共政策，创造有利的营商环境，推进基础设施投资、创新和可持续发展。”

交流会期间，上海市中小企业发展服务中心、上海市中小企业服务机构（创意城市）还与巴西对外贸易商会联合会签署了关于“共建上海—巴西中小企业合作交流平台”备忘录。

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