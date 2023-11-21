新华社北京11月20日电 综合新华社驻外记者报道：联合国方面20日表示，新一轮巴以冲突已导致加沙地带至少170万人流离失所。埃及媒体20日报道说，埃及当天通过拉法口岸接收了来自加沙地带的28名早产儿。

联合国人道主义事务协调厅20日发表声明说，新一轮巴以冲突已导致加沙地带至少170万人流离失所，其中约有90万人住在联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处在加沙地带设立的154处临时庇护所。

埃及媒体20日报道说，埃及当天通过拉法口岸接收了来自加沙地带的28名早产儿，其中16名早产儿已转运至北西奈省的阿里什医院，剩余的早产儿正在被送往开罗途中。报道说，埃及已调派3.8万名医生和2.5万名护士为来自加沙地带的伤员提供医护服务。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门20日发表声明说，以色列军队当天袭击位于加沙地带北部的印度尼西亚医院，造成至少12人死亡、数十人受伤。另据多家巴勒斯坦媒体报道，目前该医院已被以军包围，医院内有数千名无家可归的人以及约700名医护人员和伤员等。

巴勒斯坦方面消息人士20日告诉新华社记者，以军当天还对位于加沙地带中部布赖杰难民营的一所联合国学校发动空袭，造成至少12人死亡。

巴勒斯坦安全部门人士告诉新华社记者，来自约旦的野战医院设备已于当天经由拉法口岸进入加沙，该野战医院将设在加沙地带南部城市汗尤尼斯。

据土耳其媒体报道，第二批来自加沙地带的61名危重病人20日搭乘一架土军运输机飞抵土耳其，将被送往安卡拉的两家医院接受治疗。据报道，病人中有一些是来自加沙地带土耳其-巴勒斯坦友谊医院的癌症患者。该医院是加沙地带仅有的癌症专科医院，近期因遭空袭破坏以及燃料耗尽而被迫停止运转。土耳其卫生部长科贾表示，目前共有88名来自加沙地带的危重病人在土接受治疗。另据世界卫生组织发布的数据，目前加沙地带超过三分之二的医院已停止运转。

以色列国防军20日发表声明说，黎巴嫩真主党向以北部地区发射25枚火箭弹，以军防空系统将其中数枚拦截，其余火箭弹落在空旷地区。以北部当天还遭到3架无人机袭击，但未造成人员伤亡。以军方已展开报复行动。声明还说，以军出动战斗机、武装直升机以及坦克攻击了黎境内真主党的基础设施。

也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚19日发表声明说，该组织在红海海域实施了一次军事行动，截获一艘“以色列船只”，并将其带回也门海岸。以色列国防军和以色列总理办公室随后发表声明说，所涉及的并非以色列船只，船上没有以色列公民。

卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德19日在与到访的欧盟外交与安全政策高级代表博雷利举行的联合记者会上表示，调解以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）冲突的斡旋正在进行中，“我们与以色列和哈马斯都进行了沟通，过去几天里取得良好进展”。

埃及媒体19日晚报道说，哈马斯和以色列就交换被扣押人员一事达成协议。哈马斯消息人士随后在接受新华社记者采访时对此予以否认，这位要求匿名的消息人士说，双方目前仍未达成最终协议，但谈判取得了进展。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社19日报道，伊朗最高领袖哈梅内伊当天敦促伊斯兰国家停止向“犹太复国主义政权”出口能源和商品，并“至少在一段时间内切断与‘犹太复国主义政权’的政治关系”。

摩洛哥丹吉尔、盖尼特拉、梅克内斯等多个城市19日发生新一轮示威游行活动，表达对巴勒斯坦人民的支持，同时谴责以色列军事行动，并反对摩洛哥和以色列关系正常化。

俄罗斯外交部网站19日发布消息说，俄外交部长拉夫罗夫当天就巴以冲突应邀同伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话。双方对加沙地带正在持续的冲突表示关切，强调必须尽快停火并向受冲突影响的平民提供紧急援助。

法国总统马克龙19日在社交媒体上表示，加沙地带的人道主义状况非常严峻，呼吁巴以双方立刻实现人道主义停战，进而实现停火。同日，3600多名法国文化界人士在巴黎举行游行活动，呼吁巴以进行政治对话，反对暴力，并声援巴以冲突中的受害者。

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