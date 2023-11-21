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欧盟委员会决定延长国家补贴政策以应对高能源价格

2023年11月21日08:26 | 来源：新华网
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新华社布鲁塞尔11月20日电（记者康逸）欧盟委员会20日通过“国家援助临时危机和过渡框架”修正案，将相关国家补贴政策延长6个月至2024年6月30日，以应对俄乌冲突及能源价格上涨造成的影响。

欧盟委员会当天发表声明说，通过对框架部分内容进行调整，欧盟成员国可继续维持其补贴计划，以应对冬季供暖季，并确保仍受危机影响的公司不会被切断必要的支持。其中，农业部门的补贴金额上限从25万欧元提高至28万欧元；渔业和水产养殖部门的补贴金额上限从30万欧元提高至33.5万欧元；所有其他部门的补贴金额上限从200万欧元提高至225万欧元。

此外，修正案还规定，只有当能源价格大幅超过危机前水平时，成员国才能继续提供援助，支付部分额外能源费用。

欧盟委员会15日发布秋季经济展望报告说，俄乌冲突以及更广泛的地缘政治紧张局势继续构成风险，仍是不确定性的来源。尽管总体趋势向好，但能源市场依然脆弱。

2022年2月俄乌冲突爆发后，欧盟委员会于同年3月通过“国家援助临时危机框架”，随后于7月和10月进行修订，并于2023年3月用“国家援助临时危机和过渡框架”将其取代，旨在使成员国能够向有需要的企业和部门提供及时、有针对性和适当的支持。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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