人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“多彩高原——中国西藏当代绘画艺术展”在新加坡中国文化中心隆重开幕

2023年11月20日21:30 | 来源：新华网
小字号

　　新华网新加坡11月20日电 由西藏自治区文学艺术界联合会、新加坡中国文化中心和西藏自治区美术家协会共同主办的“多彩高原——中国西藏当代绘画艺术展”开幕式近日在新加坡中国文化中心展厅成功举办。西藏自治区党委书记王君正、中国驻新加坡大使馆临时代办朱憬、新加坡前国会议员成汉通等出席了开幕式。

　　本次展览汇集17位中国西藏画家的50幅作品，以反映高原文化特质的布面重彩、传统国画以及现代油画为切入点，通过崭新的概念、视角和技法，将传统中华文化与时代发展变化相结合，呈现了中国西藏当代艺术的独特魅力和中华文化的多元与和谐。

　　新加坡中国文化中心兼中国驻新加坡旅游办事处主任肖江华在开幕式上致辞。（新加坡中国文化中心供图）

　　新加坡中国文化中心兼中国驻新加坡旅游办事处主任肖江华在致辞中表示，此次展览以艺术的方式呈现了欣欣向荣的当代西藏社会发展，相信这将为促进中新两国文化交流与合作、增进两国的了解和友谊发挥积极作用。

　　西藏自治区文联副主席、秘书长李雪艳在开幕式上致辞。（新加坡中国文化中心供图）

　　西藏自治区文联副主席、秘书长李雪艳在致辞中表示，西藏美术界长期与新加坡同仁有着密切的交往与合作。此次展览通过绘画艺术把山河壮美、发展和谐和充满生机活力的中国西藏风采分享给新加坡朋友，期待今后有更多艺术成果交流的机会。

　　西藏自治区美术家协会副主席、副秘书长次旦久美主持了当天开幕式。

　　观众聚精会神欣赏本次展出的画作。（新加坡中国文化中心供图）

(责编：贾文婷、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部