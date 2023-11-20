新华网新加坡11月20日电 由西藏自治区文学艺术界联合会、新加坡中国文化中心和西藏自治区美术家协会共同主办的“多彩高原——中国西藏当代绘画艺术展”开幕式近日在新加坡中国文化中心展厅成功举办。西藏自治区党委书记王君正、中国驻新加坡大使馆临时代办朱憬、新加坡前国会议员成汉通等出席了开幕式。

本次展览汇集17位中国西藏画家的50幅作品，以反映高原文化特质的布面重彩、传统国画以及现代油画为切入点，通过崭新的概念、视角和技法，将传统中华文化与时代发展变化相结合，呈现了中国西藏当代艺术的独特魅力和中华文化的多元与和谐。

新加坡中国文化中心兼中国驻新加坡旅游办事处主任肖江华在开幕式上致辞。（新加坡中国文化中心供图）

新加坡中国文化中心兼中国驻新加坡旅游办事处主任肖江华在致辞中表示，此次展览以艺术的方式呈现了欣欣向荣的当代西藏社会发展，相信这将为促进中新两国文化交流与合作、增进两国的了解和友谊发挥积极作用。

西藏自治区文联副主席、秘书长李雪艳在开幕式上致辞。（新加坡中国文化中心供图）

西藏自治区文联副主席、秘书长李雪艳在致辞中表示，西藏美术界长期与新加坡同仁有着密切的交往与合作。此次展览通过绘画艺术把山河壮美、发展和谐和充满生机活力的中国西藏风采分享给新加坡朋友，期待今后有更多艺术成果交流的机会。

西藏自治区美术家协会副主席、副秘书长次旦久美主持了当天开幕式。

观众聚精会神欣赏本次展出的画作。（新加坡中国文化中心供图）

(责编：贾文婷、刘慧)