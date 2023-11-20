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粤港澳大湾区世界级旅游目的地推介活动在开罗举行

2023年11月20日21:16 | 来源：新华网
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　　新华社开罗11月20日电（记者姚兵）粤港澳大湾区世界级旅游目的地推介暨“魅力广东”视觉展19日在埃及开罗举行。

　　活动通过视频、图文展示等形式，重点介绍广东文化旅游资源，以及休闲美食游、人文历史游为主题的“一程多站”粤港澳大湾区旅游线路，呈现广东之美、大湾区之美，让来宾了解粤港澳大湾区核心旅游魅力。

　　中国驻埃及大使馆公使衔文化参赞兼开罗中国文化中心主任杨荣浩致辞说，广东毗邻港澳，不仅经济发达，而且拥有丰富的旅游和文化遗产资源。欢迎更多埃及朋友到访广东，感受广东及粤港澳大湾区丰富的文旅资源、深厚的人文魅力和繁华的都市风情。

　　广东省文化和旅游厅一级巡视员杨树说，期待此次活动能增进埃及人民对中华文化、岭南文化的全面了解，加深对广东经济社会发展的客观认识，促进广东与埃及的文化交流合作，为两地交往注入新的活力。

　　埃及前旅游部长希沙姆·扎祖表示，埃中两国直飞航班不断增加，埃及对中国游客实行落地签证，期待越来越多的中国游客到埃及旅游。

　　活动由广东省人民政府新闻办公室、广东省文化和旅游厅、开罗中国文化中心主办。中埃文旅业界代表、埃及艾因夏姆斯大学孔子学院师生和媒体记者等出席活动。

(责编：贾文婷、刘慧)

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