新华社昆明11月20日电 综述：“你好！中国”——国际文旅界人士看好中国旅游市场前景

新华社记者赵智钦 严勇

为期三天的2023中国国际旅游交易会（旅交会）19日在昆明闭幕。“你好！中国”是本次旅游交易会的主题，参会的各国文旅界人士接受新华社记者采访时，都表示看好中国旅游市场的发展前景，愿意同中国深化旅游市场、产品、信息、服务标准等领域的交流合作。

来自70多个国家和地区的旅游推广机构、相关企业和800多位国际旅行商参展洽谈，并利用这一平台加强国际旅游交流与合作。在交易会期间举办的全球旅行商大会上，中国文化和旅游部向全球正式推出中国国家旅游形象——“你好！中国”（英文为“Nihao! China”），并将围绕该形象开展全方位、立体式推广活动，以期增强中国国家旅游形象的国际影响力和美誉度。

“泰国十分看重与中国在经贸投资、教育，特别是旅游方面的合作。”泰国旅游与体育部长素妲婉说，旅交会作为中国旅游业规模最大的展会，是泰国旅行商与中国同业者沟通交流、向中国游客推介泰国旅游新产品、扩大中国市场份额的重要平台。

泰国是本届旅交会的主宾国，共有20余家泰国旅行商参会。现阶段，泰国正面向中国游客实施为期约5个月的免签政策（2023年9月25日至2024年2月29日）。

“泰国是中国游客青睐的旅游目的地之一，泰国民众也对赴中国旅游非常感兴趣。”素妲婉说，中老铁路的开通，将进一步促进泰中旅游业发展，希望两国民众能够借此机会共享旅游资源。

缅甸酒店和旅游部长德德凯表示，2019年中国游客占缅甸入境游份额的34%，是缅甸最大客源国。她说，这次参加旅交会，目的是和中国分享旅游信息，向中国游客介绍缅甸的美食、文化、自然景观等。

南非旅游部长帕特里夏·德利莱说：“通过参加旅交会，我们希望从中国学习到先进的旅游管理经验，并在旅游和文化方面进一步加强双边关系。”

旅交会期间，中国文旅部17日在昆明举行中国入境旅游政策发布会，外交部、国家移民管理局有关负责人介绍了近期采取的优化签证和提高入境旅游便利化政策措施。这些措施为外国人来华旅游等提供了更多渠道和便利，将便利中外人员往来，促进对外交流合作。

国际知名旅游度假连锁集团地中海俱乐部全球总裁亨利·吉斯卡尔·德斯坦看好中国入境游的前景。他说，中国以多样的自然美景和丰富的文化遗产闻名于世，拥有入境旅游的巨大潜力。随着入境政策的持续优化调整，他相信“中国的入境游将会迎来巨大反弹”。

德斯坦还表示，旅交会为包括地中海俱乐部在内的所有参展商和游客提供了一个促进旅游业贸易与合作的绝佳机会，希望未来能与中国文旅部和各地方政府紧密合作，持续推动中国入境旅游市场的发展。

“接下来两年，我们计划在全球开大约15家度假村，其中一半将落户中国。”他说。

匈牙利国家旅游局代理副局长塞格纳·茹饶说，今年1月以来，匈牙利迎来了大批中国游客，她非常高兴看到越来越多中国游客来到匈牙利。

塞格纳说，在她自己申请赴中国的个人签证期间，也看到了许多匈牙利游客选择来中国旅游。她说，现在匈牙利首都布达佩斯有直达北京、上海、宁波、重庆的航线，另有两家航空公司正在拓展中国其他直飞目的地，“我们真诚地期待与中国伙伴拓展合作”。

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