新华社北京11月20日电 卡塔尔、以色列和美国政府官员19日分别表示，以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）就释放遭哈马斯扣押人员接近达成协议。卡塔尔方面说，参与相关谈判的美方和以方人员没有直接与哈马斯对话，均经由卡塔尔方面从中斡旋。

11月18日，在加沙地带南部地区，巴勒斯坦人向南迁移。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼19日在首都多哈向媒体吹风说，经过数周“起起落落”谈判，他“眼下更加自信，我们已足够接近达成协议，能让（遭扣押的）人安全回家”。他说，后续“挑战非常小”，多在后勤安排协调方面。

以色列驻美国大使迈克尔·赫尔佐格19日在美国广播公司《本周》节目中说，他对“今后数天内”达成协议、至少部分遭哈马斯扣押人员获释“满怀希望”。“我们谈论的是短暂停火数日”，如果协议达成，“我方有意愿”为相当多遭扣押人员暂时停火。

美国总统国家安全事务首席副助理乔恩·芬纳当天也告诉美国广播公司，谈判“明显已经到达非常敏感阶段”，“近日乃至最近数小时已取得显著进展”，“部分分歧……已被缩小或已形成共识，但尚未完成”。

11月19日，在加沙地带南部城市拉法，人们领取救济食物。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

芬纳说，美方不想操之过急，事态仍可能在最后时刻失控，“除非（遭扣押的）人真正开始转移并获释”。不过，基于哈马斯谈判代表的“陈述”，美国政府相信“协议一旦达成，可能有相当多遭扣押人员获释”。

芬纳19日在美国哥伦比亚广播公司《面向全国》节目中给出类似谨慎表态，称公开更多外交行动细节无助于事情取得进展。

多名要求匿名的谈判知情人士向美国《华盛顿邮报》披露，美方相信以色列与哈马斯已接近达成协议，具体内容包括至少停火5天、首批至少50名妇女、儿童获释。

《华盛顿邮报》先前称，相关协议上周已形成一份6页文本，内容包括遭扣押人员如何安全离开加沙地带、前往何处以及允许燃料等人道主义援助物资进入加沙地带。只是，以方一直不愿就停火松口，坚持以消灭哈马斯为目标。这一立场眼下有所松动，以方目前强调短暂停火和停火的区别。报道还称，暂不清楚协议涉及的遭扣押人员是否包括美国等其他国家公民。

11月18日，在加沙地带南部地区，巴勒斯坦人向南迁移。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

多个匿名消息源19日向哥伦比亚广播公司披露，协议如果达成，双方将暂时停火，哈马斯同意首先释放50人，以换取以色列同意燃料等援助物资进入加沙地带。此后大约4天，如果双方能保持每天停火6小时，哈马斯将再释放20至25人。

只是，协议尚未最终敲定，只有一份书面协议草案在谈判参与方之间传阅，争议焦点难以解决。哥伦比亚广播公司援引知情人士的话报道，近期在谈判中出现的复杂问题包括：释放遭扣押人员时是否会有空中监视。以色列方面同时要求哈马斯提供其扣押人员的具体人数，或判明有多少人遭哈马斯以外的巴勒斯坦武装派别扣押。

以色列《新消息报》转载一家约旦报纸说法报道，哈马斯宣称格林尼治时间20日9时短暂停火，以执行放人协议。一名未具名以色列官员向《新消息报》否认这一说法，称尚无上述协议。（海洋）

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