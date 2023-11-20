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澳大利亚阿德莱德举办“澳洲人唱中文歌”比赛

2023年11月20日18:22 | 来源：新华网
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　　新华社堪培拉11月20日电（记者章建华 吕薇）第二届“澳洲人唱中文歌”比赛日前在南澳州首府阿德莱德圆满落幕。

　　阿德莱德当地私立学校沃尔福德圣公会女子学校的三名澳大利亚女学生组成“甜蜜蜜”组合，凭借中文曲目《朋友》获得一等奖。

　　获奖者卡西娅说，中文是一门非常有趣、美丽又有魅力的语言。另一名获奖者阿兰娜告诉记者，她学习中文五年，对中国的饮食、文化和历史产生了浓厚的兴趣。“甜蜜蜜”组合的指导老师贝琳达曾多次到访中国，她表示，音乐对于跨文化沟通的贡献特别重要。

　　中国驻阿德莱德总领事李东致辞表示，友好合作是两国关系的主旋律，文化交流在增进两国人民友好情感方面始终发挥着重要积极作用。中文歌曲融合了中文和音乐，在促进文化交流和增进民间友好方面具有独特的价值，成为连接中外民众友谊的重要纽带。

　　澳中文化交流促进会荣誉会长约翰·塔普林表示，希望借此活动带动更多人喜爱和学习中文，促进中澳民间深入交流。

　　据介绍，“澳洲人唱中文歌”比赛自2022年首次举办以来，得到了澳大利亚当地社区、学校和中文爱好者的广泛支持。今年的比赛吸引了600多名参赛者，年龄最小的参赛者只有5岁，最长者70多岁。

(责编：贾文婷、刘慧)

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