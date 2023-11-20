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习近平同俄罗斯总统普京分别向中俄执政党对话机制第十次会议致贺信

2023年11月20日17:12 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月20日电　11月20日，中俄执政党对话机制第十次会议以视频方式举办。中共中央总书记、国家主席习近平同俄罗斯联邦总统普京分别向会议致贺信。

　　习近平在贺信中对会议的召开表示热烈祝贺。他说，当前，百年变局加速演进，世界进入新的动荡变革期。中俄关系经受住国际风云变幻的严峻考验，始终保持高水平发展，树立起新型大国关系典范，对实现全球稳定发展的战略价值更加凸显。明年是中俄建交75周年，中方愿同俄方共同把握历史大势，坚定发展永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢的中俄关系，有力促进两国各自发展振兴，为世界注入更多稳定性和正能量。

　　习近平指出，中国共产党和统一俄罗斯党交流合作是新时代中俄关系的重要组成部分。中俄执政党对话机制已发展成为两国巩固政治互信、密切战略协作、推进互利合作的独特渠道和平台。希望两党以对话机制第十次会议为契机，展现大国大党责任担当，丰富新时期交往内涵，开创机制化交流合作新局面，为促进新时代中俄关系不断发展、维护国际公平正义、推动构建人类命运共同体贡献更大力量。

　　普京在贺信中表示，俄中全面战略协作伙伴关系处于历史最高水平。两国正共同推进经济、交通、能源、人文等领域诸多大型合作项目，通过双边渠道以及上海合作组织、金砖国家等多边机制协调立场、解决重大国际问题，推动建设更加公正民主的国际秩序。统一俄罗斯党和中国共产党作为俄中执政党开展着高水平、建设性互动，促进两国多领域合作快速发展。两党中央机关和地方机构保持机制化交往，围绕党的建设、立法和社会等领域工作交流有益经验，就双边和国际议程中的一系列现实问题进行深入讨论。相信俄中执政党对话机制第十次会议开展的对话将富有内涵、具有建设性，进一步推动深化俄中之间卓有成效的合作。

(责编：贾文婷、刘慧)

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