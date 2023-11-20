人民网北京11月20日电 （记者李欣怡）11月17日，2023年亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议在美国旧金山市闭幕。会议发表了《2023年亚太经合组织领导人旧金山宣言》(简称《旧金山宣言》)。

就此，11月19日，RCEP产业合作委员会召开专家座谈交流会。RCEP产业合作委员会主席许宁宁、中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员许利平、中国现代国际关系研究院东南亚和大洋洲研究所副所长骆永昆、全国日本经济学会副会长吕克俭、中国国际问题研究院拉美和加勒比研究所所长宋均营等专家参会，充分肯定此次APEC领导人非正式会议的重大意义，并提出了有关分析与建议。

许宁宁在主持座谈交流时解读了《2023年亚太经合组织领导人旧金山宣言》。他表示，《旧金山宣言》体现了当前经济发展和合作的各方重大关切和需要，体现了世界发展潮流，落实其将有益于亚太区域经济增长。

“此次会议彰显了中国在推进亚太经济合作中的重大贡献和积极作用。”许宁宁认为，《旧金山宣言》中包含着中国倡导并践行的人类命运共同体、全球发展倡议等方面的许多理念。此次会议进一步说明，中美两国是世界上也是亚太区域最重要的一对伙伴。会前，两国领导人就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题以及事关世界和平和发展的重大问题坦诚深入地交换意见，探讨中美正确相处之道，引国际社会高度关注、积极评价。

许宁宁谈到，此次会议不仅关系到亚太地区，也关系到全球经济的今天和明天。亚太经合组织成立30年来，机制不断成熟，作用正在发挥，是当今区域各国合作发展的最现实选择。

他对深化亚太经合组织合作提出六点建议。一是各方共同落实好《旧金山宣言》，将文字转化为实际成果。二是落实好《旧金山宣言》需要各方增进互信，政合则商通。三是工商界在亚太区域经济合作中应充分发挥活力和桥梁作用，助力政府间合作。四是落实好各国领导人多双边会晤共识，特别需要增进人文交流，为经济合作发展营造良好社会环境。五是实施好《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)，这将有益于亚太区域经济合作和亚太区域经济一体化进程。六是中国—东盟应深化共建“一带一路”，在推进亚太区域经济合作中增进双方共识，共同携手行动。

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