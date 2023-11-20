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“亚太可持续工商之夜2023”在美国旧金山举行

2023年11月20日13:28 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京11月20日电  (记者张博岚、陈尚文） 当地时间11月14日，在2023年APEC工商领导人峰会举办之际，由美国APEC国家中心、秘鲁外贸协会、新加坡工商联合总会以及APEC中国工商理事会联合举办的“亚太可持续工商之夜2023”在美国旧金山举行。

本次活动以“为共同繁荣的未来”为主题，旨在汇聚亚太各经济体工商领袖，围绕区域一体化、亚太经贸合作、绿色发展、包容性增长等APEC重点议题展开对话，为参与峰会的中外工商界代表搭建交流平台，推动建设紧密合作、可持续发展的亚太共同体。APEC中国工商理事会主席、APEC工商咨询理事会可持续增长工作组主席宁高宁，美国APEC国家中心主席莫妮卡·哈迪·惠利，2024年APEC工商领导人峰会主席费尔南多·萨瓦拉，新加坡工商联合总会首席执行官、APEC工商咨询理事会新加坡代表郭柄汛，普华永道亚太及中国主席赵柏基，隆基绿能创始人、总裁李振国，五粮液集团进出口公司董事长陈翀等中外工商界人士出席并发言。

宁高宁表示，过去几天时间里，围绕经济一体化、数字和人工智能技术、金融稳定、女性发展等问题进行了充分讨论，并将向APEC的21个经济体领导人提交工商界尤为关注的问题和建议，助推具体行动，这对工商界来说非常有意义。

莫妮卡·哈迪·惠利表示，APEC各部门多年来紧密合作，汇聚在四方合作举办的亚太可持续工商之夜2023，希望这种形式一直延续。

当前，世界进入新的动荡变革期。面临复杂多变的外部环境，亚太工商界对互利共赢的追求始终不变，秉承APEC精神，坚持互信合作与对话。本次活动为亚太可持续工商之夜首次在APEC工商领导人峰会期间举办，汇聚亚太各经济体工商领袖，围绕区域一体化、亚太经贸合作、绿色发展、包容性增长等APEC重点议题展开对话，为参与峰会的中外工商界代表搭建交流平台，推动建设紧密合作、可持续发展的亚太共同体。

据悉，明年的“亚太可持续工商之夜”主题活动计划在APEC东道国秘鲁举办。

(责编：曹欣悦、常红)

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