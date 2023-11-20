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共话中国经济新机遇丨通讯：中国电商助力非洲民众奔向美好生活

2023年11月20日13:28 | 来源：新华网
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新华社内罗毕11月19日电 通讯：中国电商助力非洲民众奔向美好生活

新华社记者李卓群 金正 李成

随着当地传统购物季到来，位于肯尼亚首都内罗毕近郊的Kilimall仓库呈现一片热火朝天的忙碌景象，数米高的货架摆满了来自中国及其他国家琳琅满目的商品，当地员工穿梭于一排排货架间，有条不紊地清点货物、扫码、打包装箱……

Kilimall由中国创业者于2014年在肯尼亚创立，是一家扎根非洲的本土化中非双向电商平台，如今已成为深受非洲民众喜爱的在线购物平台。

24岁的肯尼亚女孩蕾切尔平日喜欢网购。以前，她总会货比三家，但近两年，她几乎只在Kilimall电商平台选购。“Kilimall提供的商品样式和颜色十分丰富，而且还不贵，在各类平台中运费最低、配送最快，很多商品下单之后24小时就能送到。这种购物体验在肯尼亚前所未有。”

内罗毕市民苏珊·万吉2018年以来一直在Kilimall购物。“这节省了时间，我不用去城里买东西。与其他平台相比，它的价格很公道，所以我更喜欢Kilimall。”

在东非，很多人跟蕾切尔和万吉一样，认为Kilimall意味着优质商品、海量选择、实惠价格以及高效服务。

已在Kilimall工作4年、目前担任肯尼亚仓库高级主管的凯文·万布瓦说：“在肯尼亚，我们有大约500万消费者，遍布全国各地。我们会在很短时间内交付货品，这样才能保证客户体验。”

购物“当日达”的实现，除了依靠中国电商严格高效的物流管理，也有赖于其自营物流体系。常驻非洲多年的Kilimall副总裁吴米香说，按照当地情况，要想提升服务品质，必须自建物流，这样的投入绝非一日之功，但Kilimall在这条“少有人走的路”上坚持下来。如今，该平台不仅实现了99.9%以上的服务库存准确率、48小时入库率和24小时出库率，还建立了1500多个覆盖全肯尼亚的订单包裹自提网点。

“土生土长”的基因让Kilimall在深耕肯尼亚市场后，有实力向其他非洲国家扩展，目前已在乌干达和尼日利亚开展业务。截至2022年底，这一平台注册用户数已超1000万，年度活跃用户逾720万，年复购率超50%。

服务超过8000家企业、开通1.2万多个店铺、商品超100万种、创造5000个工作岗位……一组组数据，见证着许许多多非洲民众生活的变化和一家家中小企业的成长。

去年，一名肯尼亚年轻人在Kilimall开店，专卖中国制造的电视机，营业额达60多万美元。“今年这样的创业者越来越多，”Kilimall创始人杨涛说，未来，该平台计划开辟专门的在线招聘渠道，不仅促进当地就业，也帮助进入非洲市场的投资者找到合适人才。“我们还与中国的职业教育机构和组织建立合作，一起出海发展在线职业教育，赋能更多非洲青年。”

在杨涛看来，创业者和企业家精神是促进非洲发展的积极力量。“因此我们制定了一个‘2044年愿景’，最晚在2044年之前，赋能100万创业者，服务10亿非洲消费者。”

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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