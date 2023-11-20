第四届“中国法治的国际传播”学术研讨会会场。主办方供图

人民网北京11月19日电 （记者黄发红）11月19日，第四届“中国法治的国际传播”学术研讨会在京举行 。此次会议由中国政法大学全面依法治国研究院主办，中国政法大学国际法学院、法治网协办。

为深入学习贯彻习近平法治思想，加强涉外法治工作，第四届“中国法治的国际传播”学术研讨会以“涉外法治与国际传播”为主题，与会代表围绕中国法治国际传播基本战略、重大涉外法治事件传播策略、涉外法治的最新进展及中国法治国际传播能力建设等议题进行了研讨交流。

中国法学会副会长兼秘书长张鸣起，中国政法大学党委书记胡明，法制日报社党委书记、社长邵炳芳，司法部国际合作局局长杜亚玲，中国政法大学全面依法治国研究院教授黄进出席会议并致辞。中国政法大学副校长时建中主持开幕式。

开幕式主持人时建中副校长。主办方供图

中国政法大学全面依法治国研究院黄进教授在开幕致辞中寄语与会者，开展涉外法治工作要贯彻落实好党的二十大报告精神，讲好中国法治故事，向世界展示真实、立体、全面的法治中国。

黄进教授致辞。主办方供图

司法部国际合作局局长杜亚玲在致辞中表示，要深化习近平法治思想的阐释宣传，着力加强中国法治国际传播能力建设，有效接轨国际法治，善用国际法话语体系阐述中国立场。

杜亚玲局长致辞。主办方供图

法制日报社党委书记、社长邵炳芳在致辞中介绍了法制日报社的实践经验，提出要“充分发挥法治媒体的双向传播功能”，加强传播力度、关注国外报道、加强渠道建设、提高传播国际认可度。

邵炳芳社长致辞。主办方供图

中国政法大学党委书记胡明指出，涉外法治研究应当保持广阔的视野和包容的态度，具有理论深度并注重理论创新，结合国家涉外法治战略并注重研究成果的可转化性。

胡明书记致辞

中国法学会副会长兼秘书长张鸣起谈及中国法治国际传播的基本原则、主要途径和重点领域，呼吁理论界和实务界共同努力推动提升中国法治国际影响力的系统工程。

张鸣起副会长致辞。主办方供图

本届研讨会发布了《中国涉外法治蓝皮书（2023）》和2023年“中国法治国际传播十大典型案例”，并在线展示了“中国法英文视频公开课”视频。

《中国涉外法治蓝皮书（2023）》由中国政法大学全面依法治国研究院和国际法学院组织编写，由法律出版社正式出版。该书全面展示我国2022年的涉外立法、涉外执法、涉外司法等现状，为系统、完整、及时了解我国涉外法治进程提供重要参考。该书分为两部分，第一部分概括介绍2022年我国涉外立法、涉外执法、涉外司法等现状，第二部分选摘近年来涉外法治研究成果中比较有代表性的论文。

2023年“中国法治国际传播十大典型案例”评选活动贯彻以往标准，经过科学公正的评审程序产生十大案例。

《中国涉外法治蓝皮书（2023）》发布人：法律出版社副总编姜杉与黄进教授。主办方供图

部分与会代表合影。主办方供图

(责编：曹欣悦、常红)