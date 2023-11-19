中外记者在深圳大鹏半岛国家地质公园博物馆参观。人民网记者 陈思摄

人民网深圳11月17日电 （张泽宇）“亿万年沧海桑田，粤东南滨海奇观”。11月16日，来自中国、德国、比利时、古巴、意大利、突尼斯、坦桑尼亚等多个国家的中外记者编辑走进深圳大鹏半岛国家地质公园这座深圳“闹”市中的“静”地，寻幽探胜感受深圳的绿水青山。

深圳大鹏半岛国家地质公园位于深圳市东南部，三面环海，占地面积46.07平方公里，是深圳市最大的公园，也是深圳唯一的地质主题公园。该公园的地质遗迹类型以距今约1.46 亿年前晚侏罗世至早白垩世时期5次火山喷发形成的古火山遗迹和2至1万年以来形成的海岸地貌景观为主体。园内的博物馆里，陈列和介绍了矿物展品和地质史演变。

漫步于园区内，调研团的记者编辑赞叹满眼的盎然绿意和丰富的自然生态资源。绿色是深圳市的发展底色之一，大鹏半岛国家地质公园则是深圳市绿色发展的一张名片。据公园公众服务部部长赖天白介绍，整个园区自然资源丰富，原生态自然植被茂盛，森林覆盖率达98%，拥有近2000种动植物类别，各类保护植物及珍稀濒危植物66种，山水林动植物共同构成了和谐的生命共同体。

此外，园区内还坐拥着深圳市第二高峰——海拔869.7米的七娘山、绵延67.8公里被《中国国家地理》评为“中国最美的八大海岸”之一的海岸线。大自然的鬼斧神工造就了这里“山海相依、水火共融”的奇特景观，也为深圳市生态文明建设和高质量发展添上浓墨重彩的一笔。

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