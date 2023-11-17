人民网东京11月17日电 （记者朱玥颖）11月14日至16日，第九届中日教育交流会在日本东京早稻田大学国际会议中心召开。本次活动由中国教育国际交流协会主办、早稻田大学和日中文化交流中心承办。本届会议参会的中日校级领导有92位，参会总人数逾800人。

中国驻日本大使馆公使衔参赞杜柯伟在开幕式上致辞表示，今年是中日和平友好条约缔结45周年，双方都开展了一系列的纪念活动，重温了缔约初心。我们应以此为契机，坚定和平友好信念，按照中日四个政治文件确定的原则，以两国领导人重要共识为指引，促进人文交流，推进互利合作，妥处问题分歧，努力构建契合新时代要求的中日关系。

日本文部科学省高等教育局参事官小林洋介在致辞中表示，促进日中两国间的学生交流对谋求相互理解，构筑稳定的合作关系非常重要。今后，将通过促进学生交流和大学间交流，努力为两国的关系继续做出贡献。

中国教育国际交流协会副秘书长傅博表示，中日两国一衣带水，交往历史源远流长，教育交流是两国关系的重要组成部分，也是不可或缺的重要一环。中日教育交流会是中日两国教育交流的高水平盛会，迄今已成功举办八届。八年来，会议为提升中国教育对外开放水平、构建亚太区域多边学历学位互认机制，充分发挥教育在地区经济发展中的重要作用做出积极贡献。

大连理工大学副校长罗钟铉表示，中日两国大学应主动把握数字化时代的教育变革机遇，利用新技术革命的窗口期，在教育、产业、技术等领域发挥互补优势，积极创新校际合作模式，持续推动青年学生、教师和学者之间的交流往来，加强经验交流和资源共享，开辟两国教育合作新领域，构建新时代中日高等教育合作新格局。

早稻田大学国际部参事江正殷以“早稻田大学与中国交流的百年之缘”为题，介绍了早稻田大学与中国的交流历史。江正殷教授表示，李大钊、陈独秀等中国近现代革命家都曾在早稻田大学留学深造，早稻田大学图书馆中还珍藏着李大钊当年的学生档案等物品。期间，江正殷教授播放了电视剧《觉醒年代》片段和人民日报国际部于2021年拍摄的视频《红色足迹》片段。

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