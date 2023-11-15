人民网塞萨洛尼基11月14日电（记者谢亚宏）第二季“魅力北京”优质纪录片签约启动仪式14日在希腊TV100电视台举行，中国驻希腊大使馆参赞王滢、希腊TV100电视台董事会主席维赞德斯等嘉宾出席。

2022年，为庆祝中国与希腊建交50周年，首季“魅力北京”优质纪录片在希腊主流电视台落地播出。2023年是“一带一路”倡议提出十周年，上个月落下帷幕的第三届“一带一路“国际合作高峰论坛取得丰硕成果。第二季“魅力北京”纪录片在希腊的播出，将进一步突出中国和希腊两大文明古国之间的交流互鉴，加深当地民众对中国、对北京的认识和了解。

签约仪式现场。 人民网记者 谢亚宏摄

签约启动仪式上，维赞德斯和TV100电视台总经理克索布洛斯均表示，非常高兴能与中国的电视台开展这次“魅力北京”纪录片的播出合作，这是一个两国媒体合作、交流互鉴的良好开端，希望通过这些纪录片让更多希腊人了解中国文化、科技发展和其他相关内容，认识中国首都北京，通过这个项目实现双赢。

王滢在致辞中指出，今年是“一带一路”倡议提出十周年，中希建交50周年以及中希文化和旅游年以来，中希文明因互鉴而越发精彩，两国人民因交流而更加相亲，为我们深化友谊、增进了解，打开了新的合作篇章。希望第二季“魅力北京”能够再接再厉，通过一系列优秀纪录片，在讲述北京传承与发展的同时，让希腊的朋友们感受到文明的生生不息，感受到那份我中有你，你中有我的共同情感。

悠久的历史、璀璨的文化为中希交流提供了丰沃的土壤，更为推动人类历史发展和文明进步提供了不竭的动力和无限的可能。第二季“魅力北京”纪录片将继续聚焦历史、人文和发展，以北京广播电视台、故宫博物院共同出品的大型系列纪录片《紫禁城》作为首播节目，“以城看史、以史讲城”，通过12个篇章的讲述，串联起中国北京近600年跌宕起伏的历史，首次全景呈现大历史独特视角下的紫禁城。

此外，首次在海外播出“北京中轴线”主题国际传播纪录片《京之轴》，第一次以国际传播视角讲述“北京中轴线”，从这座城市的根骨脊梁——“北京中轴线”的形成与发展开始，发现这条“人间血脉”的温暖本色，探寻千百年来生生不息的文明进程，了解中国人民为美好生活而奋斗的信念，感受你中有我、我中有你的命运共同体。此外，新近获奖纪录片《一路百年》也将同希腊观众见面，该片以行驶在北京长安街的1路公交车为主线，展现百年来北京公共交通的自主建设、城市道路的规划发展，从追忆过往到今昔对比，展开北京绚丽的新时代画卷。

签约启动仪式后，“魅力北京”文化推广活动还走进当地海伦尼克中学，同希腊的青少年一起进行了欢快的交流与互动。王滢向同学们介绍了中国与希腊的友好关系，热情邀请他们有机会学习中文，去亲身体验中国的文化。活动现场，“北京中轴线”的古建模型以及榫卯结构组成的鲁班锁，引起了学生们的极大兴趣。此次“魅力北京”文化推广活动面向希腊青少年群体，为中希友谊埋下了传承的种子，让两国交流提供了更广阔的空间。

“魅力北京”是北京市政府新闻办公室推出的品牌文化推广项目，2017年以来已在德国、匈牙利、波黑、克罗地亚、塞尔维亚、荷兰、阿联酋、希腊等众多“一带一路”沿线国家落地，通过与当地主流媒体的深度合作，深入当地主流观众和社交媒体用户，搭建知华友华“朋友圈”，增进民心互通，加强交流互鉴。

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