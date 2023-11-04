11月3日，李峙参赞致辞。人民网记者 霍文摄

人民网乌兰巴托11月4日电 （记者霍文）3日上午，由乌兰巴托中国文化中心、乌兰巴托首都旅游局、蒙古国旅游协会共同举办的第二届中蒙旅游研讨会在乌兰巴托举行。中国驻蒙古国大使馆参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙、中国国际航空公司乌兰巴托营业部总经理钟显强、乌兰巴托首都旅游局局长巴特苏赫及中蒙两国政府、铁路、航空、酒店等旅游业界代表50余人与会。

李峙在致辞中表示，旅游合作是中蒙两国人文交流合作的重要组成部分。前不久，中蒙两国旅游部长共同签署了《中蒙两国政府关于深化旅游合作的协议》。此次研讨会将为探讨中蒙两国进一步深化旅游合作问题搭建一个良好的平台。相信通过中蒙旅游业同行的携手努力，中蒙旅游合作将破浪前行，为构建更加紧密互利共赢的中蒙命运共同体注入新的生机与活力。

巴特苏赫在致辞中表示，蒙古国政府启动“2023—2025年做客蒙古国”活动以来，吸引了包括中国公民在内的众多游客来蒙旅行。截至目前来蒙旅游人数超过历史最高年份2019年的57万人次。中国作为蒙古国重要的旅游市场，发展旅游业不仅对经济，而且对增进两国文化交流和公民间相互了解发挥着重要作用，为此双方做了很多工作。希望此次研讨会能够进一步促进蒙中两国在旅游合作领域取得更多务实合作成果。

研讨会上，中蒙两国与会代表就“蒙古国旅游发展现状”“中蒙两国旅游业合作情况”“万里茶道跨境旅游项目”“中蒙自驾游”等话题展开研讨，一致认为中蒙两国旅游业面临前所未有的合作机遇，双方旅游业未来合作发展前景广阔。

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