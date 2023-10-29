湘菜大师冯智雄示范蒜子红烧肉制作。人民网 余颖摄

人民网伦敦10月27日电 （余颖）如何推动职业教育与国际接轨，同时助力“湘”飘世界？长沙商贸旅游职业技术学院湘菜学院英国分院日前在伦敦揭牌，该校还与伯明翰大学学院签署合作备忘录开启中英合作办学，培养国际化湘菜人才，传播湘菜文化。

作为湖南省“楚怡工匠”计划试点高校，长沙商贸旅游职业技术学院办学特色鲜明，致力于培养湘菜人才，传承湘菜文化，引领湘菜产业，打造湘菜品牌。在揭牌仪式上，校长崔德明表示，湘菜走向世界正逢其时，此次长沙商贸旅游职业技术学院湘菜学院英国分院的落地，将打造传播美味健康湘菜，让人们在英伦也“辣此不疲”。特别是建立湘菜餐饮烹饪英国实习基地，竭力解决英国湘菜产业人才和食材紧缺困难，为英国持续输送高素质国际化的中餐人才，切实助力“湘”飘英伦、“湘”飘世界。

在湘菜学院英国米齐临产业学院揭牌仪式上，湘菜学院院长邓应华，湘菜大师、中国烹饪大师冯智雄为英国餐饮界人士现场制作了深受外国人喜爱的蒜子红烧肉、糖醋里脊、剁椒鱼头等中餐及湘菜名菜。当品尝到软糯鲜香的红烧肉，英国厨师友人都竖起了大拇指点赞，“太美味了”。

英国湖南同乡会会长、英国中华总商会副主席、英国米齐临集团董事长方刚表示，湘菜出国大有可为，但最大的痛点就是缺少高水平的中餐厨师。此次与长沙商贸旅游职业技术学院合作，依托英国产业学院的支持，借英国湖南菜餐厅的平台，将进一步提升湘菜的品牌形象和国际影响力。

此次长沙商贸旅游职业技术学院还与伯明翰大学学院签署合作备忘录。作为协议的一部分，双方将招收双学历国际合作办学班，学生将由长沙商贸旅游职业技术学院招收，共享两校专业课程资源，实现学分互认。伯明翰大学学院副校长迈克尔·哈金表示，相信双方可以更好加深合作，培养年轻一代厨师人才，期待明年春天访问长沙商贸旅游职业技术学院，进一步了解湘菜文化，推进餐饮文化交流。

双方签署合作备忘录。人民网 余颖摄

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