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王文银：紧抓“一带一路”机遇，打造中国制造的“正威名片”

2023年10月27日09:07 | 来源：人民网-国际频道
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10月19日，2023“一带一路”媒体合作论坛在北京举行。本届论坛的主题是“加强媒体合作，共创美好未来”。共有来自75个“一带一路”共建国家110多家媒体的130多位国外媒体负责人和资深编辑记者参加论坛。中央和国家机关有关部委负责同志，中央主要媒体负责同志，专家学者，参与共建“一带一路”的部分国企、民企负责人等参加论坛。在论坛现场，正威国际集团董事局主席王文银接受了记者采访。

记者：共建“一带一路”倡议提出10年来成就斐然，各地务实合作持续深化拓展，正威集团在这一过程中如何布局、取得了哪些成就呢？

王文银：共建“一带一路”倡议源自中国、面向世界、惠及全人类，也为企业提供更多发展机遇。十年来，正威集团把握时代机遇稳步推进，迄今已在共建“一带一路”地区投资近千亿元，已投产包括智能终端、精密铜线、低氧光亮铜杆、纳米润滑油等各式生产线超过20条，投入生产的各类型设备数量总计超过300台。

十年耕耘，硕果累累。兰州项目投产十年来累计实现营收1237亿元，带动上下游企业达1887家；新疆项目2018年投产，累计营收740亿元，带动上下游企业达 52家；宝鸡项目2021年投产，累计营收96.1亿元，带动上下游企业达71家；渭南项目2021年投产，累计营收93.11亿元，带动上下游企业87家。以上项目投产以来的累计营收2166.21亿元，带动上下游企业超2000家。正威到一个城市去投资，会将产业链上下游企业、行业伙伴带过去，实现落地一个项目，带动一个产业，形成一个集群。

在共建“一带一路”倡议提出十周年之际，正威集团进一步加快走出去的步伐。截至目前，正威已经与乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等共建“一带一路”国家达成合作，布局矿产开发、铜精深加工和智慧农业等产业；与摩洛哥签订当地最大的铁矿合同，已探明储量达8700万吨。

十年来，一个个合作协议签署落地，一座座工厂拔地而起，一批批产品销往国外市场，正威不仅深度参与共建“一带一路”倡议的具体实践，同时也紧抓住机遇，推动企业高质量发展。未来，正威将进一步立足主业、实业，深耕国内、放眼国际，在共建“一带一路”国家打造更多中国制造的“正威名片”。

记者：近日已有多份企业“500强”榜单先后发布，展现了民营企业量质齐升的发展势头，更彰显了我国民营经济拔节向上的蓬勃活力。作为民营企业家代表，您如何看待我国民营经济的发展？

王文银：目前，民营经济在我国经济中的比重持续提升，民营市场主体也迎来了更广阔的舞台和更光明的前景。我国登记在册民营企业今年突破5000万户，在企业中的占比提升至92.4%。另据国家知识产权局发布的数据，民营企业贡献了全社会70%的技术创新成果，涵盖了80%的国家专精特新“小巨人”企业和90%的高新技术企业。

民营经济的发展得益于中国改革开放政策、我国社会主义市场经济的持续稳定发展、营商环境的持续改善。尤其是过去10年间，我国营商环境发生了根本性变化，政府在聚焦市场主体关切，加快打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，以更大力度的务实举措不遗余力为民营企业解难题、办实事，成效非常突出。而广大民营企业则是充分发挥善于捕捉机会、机制灵活、敢想敢干等优势，成为推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。可以说，中国经济发展的大树根深叶茂，进一步奠定了我们民营企业家对未来发展的底气和自信。

今年以来，党中央、国务院对民营经济发展更是予以高度重视，从出台鼓励支持性政策文件到建立更为有效的沟通交流机制，从优化营商环境到强化法治保障，一系列举措的出台和落实为推动民营经济健康发展提供了有力保障、指明了清晰的方向。今年7月19日，《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布，清晰回应了民营企业的重点关切，针对民营企业的痛点难点提出了系列政策举措，这让我们民营经济人士备受鼓舞，也对民营经济的未来发展更有信心。

当下宏观环境挑战与机遇并存，企业家需要更好地弘扬实干与担当的精神。在我看来，中国仍然具备经济增长的要素优势：市场、资金和人才。身处中国经济的“长坡厚雪”之中，中国企业只要坚定信心、努力攀登、勇于创新，便可豁然开朗。企业要准确把握新发展阶段,贯彻新发展理念,从战略到管理，从宏观到微观，从产品到技术，深入研判趋势，探寻发展新机遇。

记者：民营企业作为中国经济的重要组成部分，其社会责任的履行也发挥着重要作用，您认为民营企业应当如何履行好社会责任？

王文银：民营企业的成长得益于当下中国经济的快速发展，得益于综合国力的不断壮大和国民文化自信的增长。有国才有家，只有国家强盛了，企业才会有机会，民营企业背靠祖国一步步成长，民营企业家有责任、有义务力所能及地回报社会、造福人民。

在践行社会责任方面，正威集团三十年来坚守实体制造业，完成了在金属与非金属新材料、智能终端等多领域产业布局。在促进区域协调发展中，正威国际主动服务和融入新发展格局，积极响应共建“一带一路”倡议，在甘肃、新疆、陕西等地建设项目并陆续投产；在贵州、四川等地投资布局，积极投身新时代西部大开发建设；在黑龙江、辽宁等地投资项目并陆续投产，助力新时代东北全面振兴。

此外，正威集团集合产业、就业、教育等多元化帮扶方式，积极配合地方调整经济结构、夯实乡村振兴产业基础，希望探索出一条可造血、可复制、可推广、可持续的精准帮扶道路。如在安徽省金寨县，正威投入打造铜产品精深加工、通讯设备新材料等项目，带动周边就业、实现人员技能提升，希望以产业发展带动乡村振兴，支持革命老区发展。而在公益捐赠方面，从对南方科技大学等的教育捐赠到支持郑州、韶关等地的灾后建设，再到对地方巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供帮助，正威集团一直是身体力行，坚定回馈社会。

当前，正威集团在把产业做精做强的同时，持续践行民企担当，勇挑社会责任，在区域协调发展、乡村振兴、社会公益事业等方面发挥积极作用，展现更大作为。

（采访组：人民日报记者 王骁波、刘书文，人民网记者 许峥、葛泰佚）

(责编：贾文婷、杨牧)

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