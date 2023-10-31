双方应坚持相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，在重返两国元首巴厘岛会晤共识基础上，推动中美关系止跌企稳，尽快回到健康稳定发展轨道

近来，中美开展了一系列重要高层交往，民间友好续写新的篇章，两国关系出现了一些积极迹象，受到两国各界和国际社会的普遍欢迎。中美关系健康稳定发展不仅符合两国和两国人民根本利益，也是国际社会的共同期待。双方应坚持相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，在重返两国元首巴厘岛会晤共识基础上，推动中美关系止跌企稳，尽快回到健康稳定发展轨道。

中美关系是世界上最重要的双边关系，中美两国能否正确相处事关人类前途命运。52年前，两国领导人以卓越的战略眼光，作出中美合作的正确抉择，开启了中美关系正常化进程，既造福了两国，也改变了世界。中美关系发展到今天，成果来之不易，值得倍加珍惜。当前世界正在经历百年未有之大变局，国际格局发生重大变化，世界比以往更加需要总体稳定的中美关系。正如美国前国务卿基辛格近日所指出的，中美之间的和平与进步符合两国利益，也符合整个世界的利益。

坚持相互尊重、和平共处、合作共赢是中方对美一以贯之的政策。中方始终认为两国应该是伙伴而不是对手，始终相信中美应该互利共赢而不是零和博弈，始终期待中美关系稳下来、好起来而不是滑向冲突对抗。中方始终认为，要跳出竞争对抗逻辑，照顾彼此利益和关切，寻求交流合作的最大公约数，画出合作共赢的最大同心圆。

历史和现实反复证明，中美合则两利，斗则俱伤，合作始终是中美两国的最好选择。双方曾携手打击恐怖主义、应对国际金融危机、阻击埃博拉病毒、引领达成气候变化《巴黎协定》，合作办成了一件件造福世界的大事好事。面对当前日益增多的全球性挑战，双方更应该选择合作的正确道路。全球经济复苏、应对气候变化、解决国际和地区热点问题，都需要中美协调和合作。要充分认识到，宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣。中美两国是全球前两大经济体，经济总量超过世界1/3、人口总数占世界近1/4、双边贸易额约占世界1/5，双方利益交融十分紧密。两国之间存在的共同利益应该得到重视，各自取得成功对彼此都是机遇而非威胁。

中美关系近年出现波折，根源在于美方对华认知和对华定位出现了严重偏差。美方一些人抱持冷战思维，以竞争之名行围堵遏制打压之实。这种做法只会将中美推向对抗冲突，将世界推向分裂动荡的“新冷战”。中美这么大体量的两个国家，拥有不同的历史文化、社会制度，出现一些分歧和竞争难以避免，但这并不妨碍双方基于共同利益开展合作，也不应成为中美对立对抗的理由。不能以竞争来定义全部中美关系，发展中美关系要守住底线。一个中国原则和中美三个联合公报是两国关系最重要的政治基础，必须排除干扰，切实维护。

发展好中美关系，需要汇聚各方力量。中美关系基础在民间，希望在人民，未来在青年，活力在地方。鼓岭故事和鼓岭情缘生生不息，华盛顿州“美中青少年学生交流协会”致力于推动美中青年相互了解，史迪威将军家族几代人推动对华友好合作，飞虎队精神在两国人民之间代代传承，加利福尼亚州拓展对华绿色合作……一个个鲜活事例，生动呈现出中美人民友谊深厚、两国合作潜力巨大。中国推动中美开启各层级对话、交流，体现了大国外交的宽广视野、长远眼光、责任担当。

当前，国际局势变乱交织，中美关系也处于关键十字路口。双方要本着对世界、对历史、对人民负责任态度，按照相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，推动中美关系真正稳下来、好起来。希望美方同中方相向而行，朝着这个方向不断努力。

《 人民日报 》（ 2023年10月31日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)