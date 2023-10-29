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王毅同美国工商界等代表座谈

2023年10月29日16:27 | 来源：新华网
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新华社华盛顿10月28日电（记者邓仙来 熊茂伶）当地时间10月28日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在华盛顿同美国工商业等各界代表座谈。

王毅介绍了此次访美的背景和中美沟通情况，表示这次访问的主线就是“重返巴厘岛”，“通往旧金山”。中方愿同美方一道，将两国元首重要共识真正落到实处，体现在具体行动中，扩大双边关系积极议程，减少消极议程，在此基础上排除干扰，克服障碍，为实现两国元首旧金山会晤而共同努力。

王毅表示，中国对外开放的大门越开越大，营商环境持续改善，创新水平日益提升。习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上宣布一系列重大举措，为推进国际合作，加强中美经贸往来带来重要利好。中方赞赏美国工商界克服中美关系跌宕起伏困难，坚持致力于促进中美友好。中美互利合作的动力依然强劲，基础依然深厚，空间依然广阔，希望大家抓住中国高质量发展和高水平开放新机遇，发挥经贸合作压舱石作用，培育两国友好的民意和社会基础，为中美关系改善发展作出新的贡献。

与会代表表示，美中逐步恢复各层级对话交往令人深受鼓舞。双方利益紧密融合，强劲的美中关系对两国各自成功至关重要。美国工商界重视中国向高质量发展转型，对中国市场充满信心，支持两国政府采取有效措施，便利人员往来。期待拓展双方经贸、科技、创新、应对气变合作，给两国人民带来更多福祉。

王毅还介绍了中国经济发展前景以及在市场准入、知识产权保护等领域采取的积极举措。

座谈会由美中关系全国委员会主办。

(责编：王静、赵欣悦)

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