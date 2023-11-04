人民网北京11月3日电 （记者鲁扬）2023年11月2日至3日，由中国国际贸易促进委员会、北京市人民政府、中国人民银行共同主办的第十六届中国—拉美企业家高峰会在京举办。作为本届峰会的重要组成部分，“中拉智库合作对话会”于3日上午同步举行。本次对话会由中国社会科学院拉丁美洲研究所和中国社会科学院文化发展促进中心联合承办，旨在深化中拉智库交流。

在论坛开幕式上，中国政府拉美事务特别代表邱小琪、特立尼达和多巴哥贸易和工业部长葆拉·戈皮-斯库恩、巴哈马贸易委员会副主席达伦·皮克斯托克和秘鲁前外交部长塞萨尔·兰达出席并致辞。中国社会科学院拉丁美洲研究所所长柴瑜研究员主持开幕式。

主旨发言环节由中国欧美同学会西葡拉美分会副会长雷红主持。中共中央对外联络部拉美局局长王玉林、圭亚那合作共和国驻华大使周雅欣、中国国家发展和改革委员会区域开放司司长徐建平、阿根廷战略对话基金会主席罗德里戈·埃雷拉·布拉沃和中国外文局当代中国与世界研究院院长于运全出席本单元并做主旨发言。

本届“中拉智库合作对话会”共分三个单元开展研讨，分别为把握变乱交织的世界与中拉合作、区域经济合作的新动向与新举措以及中拉共建“一带一路”的成就与展望。来自中国社会科学院、现代国际关系研究院、清华大学以及墨西哥韦拉克鲁斯大学、巴西瓦加斯基金会等中拉高校和研究机构的30余位专家学者进行了主旨发言。约有150位各界代表参加了本次对话会。

当天的对话会还发布了《中拉互联互通指数报告》。该报告首次以指数的形式评估了当前中拉在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通以及民心相通的互联互通进展。

本次中拉智库合作对话会，由中国社会科学院联合中拉各国知名智库，重点聚焦中拉贸易投资自由化便利化、国际经济治理等热点问题并开展研讨，旨在为中拉关系发展注入新思想、新内涵，为中拉合作提供新思路、新方案。（中国社会科学院拉丁美洲研究所韩晗对本文亦有贡献）

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