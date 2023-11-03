新华社巴西哥伦布11月2日电 通讯：我长大后很想去中国看看——巴西哥伦布与中国菏泽深化合作增进民间友好

新华社记者王天聪

“我和我的家人都特别喜欢中国，我长大后很想去看看。”7岁的雷安妮举起手中来自中国菏泽的剪纸，和她的同学一起欣赏起来。

“好客山东 好品山东”推介会日前在巴西南部巴拉那州哥伦布市举办，来自山东省菏泽市的木雕、鲁锦、麦秆画、剪纸、江米人等特产走进当地政府机构、企业和校园。

哥伦布市伊索利纳切孔市政学校校长阿马拉尔告诉记者，这是第二次与菏泽市合作举办这样的活动。一年前，学生们第一次看到来自中国的特色物品时充满惊喜，“当时很多孩子还不了解中国，如今他们中不少人能讲出山东省的名字了”。

本次活动上，吸睛最多的要数造型多样、风格独特的江米人和木雕。孩子们围坐在这些特色物品周围，听老师为他们讲解。在阿马拉尔看来，文化交流为孩子们打开了一扇窗，当地学校非常希望与中方开展教育经验交流互动。

哥伦布市工商旅游劳动秘书处旅游总监罗穆阿尔多说，菏泽是一座美丽的城市，拥有丰富的旅游和文化资源。“我们需要与菏泽这样的合作伙伴建立紧密关系，让更多人从中获益。”

哥伦布市风景秀丽，农业、果蔬种植和葡萄酒酿造业等是当地支柱产业。10多年前，菏泽和哥伦布两市建立友好合作关系。去年，双方开展了一系列文化交流活动。双方在线上举行牡丹、葡萄产业发展交流座谈会，就菏泽市牡丹产业和哥伦布市葡萄酒产业发展现状进行交流，同意搭建互学互鉴、多元互动的平台，在农业、文化、旅游等领域探索更多合作可能性。

哥伦布市市长赫尔德·拉萨罗托表示，他对菏泽的美景以及城市化发展水平印象深刻。他期待双方在经济合作方面取得更多进展，并加强文化联系。“巴西和中国的友好交流为巴西学校的孩子们提供了学习中国文化和语言的机会。希望未来双方开展更多学术交流项目，以加深两国人民之间的相互了解。”

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