新华社达喀尔11月2日电（记者王子正）塞内加尔政府2日为中国第19批援塞医疗队全体队员颁发勋章和荣誉证书，以表彰他们为塞医疗卫生事业作出的卓越贡献。

当天，塞内加尔卫生和社会行动部长恩迪亚耶在首都达喀尔举行的仪式上向中国医疗队全体队员颁发勋章和荣誉证书。

恩迪亚耶祝贺中国医疗队全体队员获得表彰，感谢医疗队为塞内加尔民众健康所作贡献，并称赞医疗队队员的合作奉献精神和辛勤工作。她说，医疗队的宝贵援助再次展现了塞中两国的良好合作。

中国驻塞内加尔使馆经商处参赞戎卫东在仪式上说，中国第19批援塞医疗队出色完成了各项任务，在新冠疫情期间克服各种困难，为抗击疫情贡献力量。中国与塞内加尔在卫生领域的合作成果丰富，为中塞两国关系发展作出重要贡献。

10月25日，塞内加尔总统萨勒签发授勋令，授予中国第19批援塞医疗队全体队员“塞内加尔国家雄狮勋位团骑士勋章”。

据介绍，中国第19批援塞医疗队共14名队员，来自福建省宁德市，2021年11月抵达塞内加尔。两年来，医疗队共接诊门诊逾1万人次，收治住院病人近4000人次，开展巡回医疗逾3000人次。

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