新华社联合国11月2日电 中国常驻联合国代表张军2日在安理会审议波黑问题时发言，呼吁国际社会帮助波黑应对发展挑战。

张军说，中方在波黑问题上的立场是一贯的、明确的。中方尊重波黑国家主权、独立、国家统一和领土完整，尊重波黑人民对国家前途命运的选择。中方鼓励波黑各族以促进国家发展和增进人民福祉为目标，积极开展建设性对话，增进彼此互信，实现民族和解，共同维护国家政治和社会稳定。

张军说，一段时间以来，“波恩权力”的动用在波黑国内引发较大争议。国际社会驻波黑高级代表制度及其“波恩权力”是特殊时期的特殊安排，波黑的事情归根到底应该由波黑人民自己解决。当前波黑经济民生面临更多困难挑战。中方呼吁国际社会加大对波黑支持帮扶，帮助波黑应对发展挑战，推进2030年可持续发展议程。同时，中方鼓励波黑为外国企业提供公平、公正、非歧视的营商环境，更好地吸引外资和创造就业。

张军表示，中方支持一切有利于维护波黑和平稳定的努力，赞赏塞尔维亚、克罗地亚等地区国家为此发挥的作用，希望欧盟驻波黑多国稳定部队在维护波黑局势安全稳定、协助扫雷、打击恐怖主义和有组织犯罪等方面继续发挥建设性作用，在此过程中充分听取和尊重波黑意见。

波黑1992年至1995年发生严重内战。国际社会驻波黑高级代表是根据1995年签署的《代顿协议》设置的，主要职责是监督波黑执行这项和平协议。“波恩权力”指在1997年德国波恩举行的波黑和平协议执行理事会会议后，国际社会驻波黑高级代表有权解除阻挠实施这一协议的政府官员职务，并强行实施新法律。

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