新华社北京11月2日电 特稿：“收到习近平主席复信是我人生重要时刻”——访投身中拉科技合作的古巴科学家裴德乐

新华社记者吴晓颖 李欣

“我衷心希望，新时期中古包括科技在内的各领域合作不断深化，更好造福两国人民。”近日，国家主席习近平复信古巴著名科学家裴德乐。

这位扎根中国多年的73岁学者在向习近平主席致信中，介绍了自己所率团队在华推动脑科学研究和中古神经技术合作取得的成果，表示愿继续为促进中古友好，为“一带一路”倡议在全球更大范围落地贡献力量。

收到复信，裴德乐对新华社记者说，他深受鼓舞，愿继续努力参与和促进古中合作，“让习近平主席所描绘的美好愿景成为现实”。

“一带一路”是“人类创举”

深秋时节，位于成都的电子科技大学清水河校区里，银杏树叶染上一层金色，为秋天增添一抹亮色。

“很惊喜，很开心！”裴德乐激动的心情久久不能平复。“习近平主席工作那么繁忙，能这么快收到复信，我感到非常高兴。”

11月1日，古巴科学家裴德乐接受媒体采访。

裴德乐一直密切关注着9月在古巴首都哈瓦那举行的“77国集团和中国”峰会和10月在北京举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。他告诉记者，这两场活动都见证了中古、中拉之间高水平的交流合作，他致信习近平主席的初衷正是想表达钦佩之情，并表达自己继续参与中古合作的决心和信心。

习近平主席在给裴德乐的复信中说，今年是我提出“一带一路”倡议十周年。这个倡议的根本出发点和落脚点，就是探索远亲近邻共同发展的新办法，开拓造福各国、惠及世界的“幸福路”。

裴德乐说，共建“一带一路”倡议是“人类历史上的创举”，“没有人像习近平主席这样愿意为促进各国共同发展付出如此多的努力”。

10月18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式在北京人民大会堂举行。

他说，在习近平主席领导下，中国人民获得了实实在在的幸福感，通过共建“一带一路”倡议，习近平主席指明了增进世界各国人民福祉的道路。

“这是我人生重要时刻”

习近平主席复信裴德乐时指出，你长期致力于增进古巴同中国的特殊友好关系，积极推动中外科研合作，取得多项突破性进展，我向你和你率领的团队表示祝贺。

裴德乐告诉记者，收到习近平主席复信是他人生中最重要的三个时刻之一。第一个是，父母告诉童年的他，人一生中最大的使命就是“为人类服务”。第二个是，古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗曾致电鼓励他，要努力研发诊断脑部疾病的新技术，更好地为古巴和拉美地区民众服务。

“第三个重要时刻就是获得习近平主席的复信。父母为我的人生指明了方向，菲德尔让我坚定了信念，习近平主席让我看到了通过共建‘一带一路’合作在更大范围内为人类福祉展开科学研究的可能性。”裴德乐说。

10月31日，古巴科学家裴德乐在电子科技大学校园内。

习近平主席在复信中强调，国际科技合作是大趋势。各国需要通过科技创新共同促进人类和平与发展事业。

裴德乐对此深有共鸣：“和平与发展是科学家的愿望。只有让科学家们互相交流，让世界各地的人们彼此沟通，才能推动人类进步。”

作为古巴科学院和拉丁美洲科学院院士，裴德乐本人就是国际科技合作的践行者，也是中古科研合作的亲历者和见证者。

在电子科技大学任职以来，裴德乐所率领的团队科研不断迈上新台阶，在大脑神经回路间信息传递、脑机交互、帕金森病监测方面取得了突破性进展。与此同时，在他的推动下，电子科技大学与加拿大麦吉尔大学、古巴神经科学中心开展科技合作，三国还联合启动脑科学合作计划（CCC计划），共享相关数据、信息和研究成果，迄今已吸引20多个国家和地区参与。

跨越山海拉紧合作纽带

习近平主席在复信中指出，中古老一辈领导人共同缔造的传统友谊茁壮成长，不断结出累累硕果。去年以来，双方又就携手共建中古命运共同体达成重要共识。

中古是携手同行的好朋友、志同道合的好同志。“古中传统友谊深厚，多领域合作成果丰硕。”裴德乐告诉记者，“比如，在医疗卫生领域，两国合作密切，很多中国科研成果被介绍到古巴，造福当地民众。”

在中国工作生活多年，裴德乐见证了中国的飞速发展，尤其是科研能力的巨大提升，也在中国收获了真挚的友谊。2017年，裴德乐获得“中国政府友谊奖”。2019年，他应邀来京参加国庆观礼。

在大学课堂上，裴德乐常跟学生们分享科研经验和人生感悟，鼓励他们敢于尝试、勇于创新并享受探索的过程，满怀热情和好奇心去叩开未知世界的大门。

在博士生金煜眼中，裴德乐就像和蔼可亲的邻家爷爷。“为了给我讲明白一个知识点，他会亲自编程讲授。他很珍惜时间，白天在实验室工作，晚上还要与古巴实验室的工作人员视频连线，我常收到他半夜发来的工作邮件。”

10月31日，古巴科学家裴德乐在电子科技大学做科研。

2014年，习近平主席访问拉美时提出“1+3+6”中拉合作新框架，科技创新是其中重点领域之一。近年来，中拉科技创新合作机制不断完善，合作形式日益丰富，为中拉命运共同体建设持续注入新动力：中阿共建的阿根廷深空站为“嫦娥四号”“天问一号”等执行任务发挥了重要作用；中国与巴西联合研制的地球资源卫星为两国空间技术合作提供更多手段；智利-中国农业科技研发中心、智利-中国示范农场等项目促进了适用农业技术在中智乃至拉美市场的转移和应用；中拉可持续粮食创新中心建设加速推进……不断涌现的生动事例、不懈付出的中拉“同行者”、造福于民的多项合作成果，见证着中拉友谊跨越山海、薪火相传。

目前，电子科技大学正在积极推进“一带一路”联合实验室的创建工作，这也将成为其同古方科技创新合作的重要平台。“实验室基于古巴和中国合作，但面向全世界。”裴德乐说。

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