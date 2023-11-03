新华社达累斯萨拉姆11月2日电（记者华洪立）中国首个援助坦桑尼亚桑给巴尔血吸虫病监测点揭牌仪式1日在桑给巴尔奔巴岛举行。中国驻桑给巴尔总领事张志昇、桑给巴尔卫生部部长马兹伊出席。

马兹伊在致辞中表示，血吸虫病防治一直是桑给巴尔公共卫生事业的难点，在中国专家帮助下，桑给巴尔血吸虫病防治工作取得实效。他感谢中国政府再次派专家组到桑给巴尔开展现场工作。

张志昇在讲话中表示，希望中国援桑血吸虫病防治项目专家组与当地专业技术人员一道，为建立适宜桑给巴尔乃至非洲其他国家和地区的血吸虫病防控体系和长效工作机制，为建设双方共同美好家园、推动构建人类卫生健康共同体而共同努力。

援桑血吸虫病防治专家组组长黄玉政介绍说，在桑给巴尔的血吸虫病防治技术援助项目是中国首个援外血吸虫病防治项目。在基层社区卫生服务中心建立血吸虫病监测点，有助于快速发现并及时诊疗，有助于当地血吸虫病疫情的监测和应对。

由中国援助的血吸虫病防治技术二期项目于今年9月在桑给巴尔正式启动，这是继第一期三年试点项目结束后，中国再次派专家组赴桑给巴尔开展血吸虫病防治援助工作。

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