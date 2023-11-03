新华社利马11月2日电 通讯：“一带一路”合作为秘鲁山区和雨林架起经济发展“快车道”

新华社记者郝云甫

在秘鲁中部海拔3000多米胡宁省首府万卡约市，有一条公路沿着安第斯山脉盘旋向东，延伸至该省位于亚马孙雨林地区的帕里亚万卡镇，成为连接秘鲁安第斯山区和热带雨林地区的重要交通线。

这条公路全长77公里，由中国能建葛洲坝集团秘鲁分公司承建。今年4月开工以来，公路中外方建设者克服气候恶劣、高原缺氧等困难，推进项目建设，目前全线已具备基本通车条件。

“我希望这条路给我带来更甜的生活。”谈及这条公路，世代居住在山区深处的养蜂人阿波罗这样期待。他说，独特气候条件让这里出产的蜂蜜水分低、成熟度高、口感好，但过去由于交通不便，蜂蜜很难卖出大山，他的收入因此受限。

胡宁省省长索西莫·卡德纳斯·穆耶告诉新华社记者，当地原有一条连接安第斯山区和热带雨林地区的非铺装道路，路面崎岖不平，路况极差，不能满足沿线出行和物流需求，严重制约了当地经济发展。而新公路不仅能让当地农副产品流通至城市，还可以盘活从高原到雨林的旅游资源，是“承载着山区人民致富梦想的快车道”。

新公路让当地人升起对未来的憧憬，也把就业机会“送到了家门口”。项目工程师安德烈表示，公路建设带动当地18个社区1500余人就业，其中很多是安第斯山区依靠种地养牛为生的村民。经过技能培训与学习，他们逐步成为有一技之长的产业工人。

公路建设期间，项目部高度重视当地高原环境保护，每天安排专人收集作业中产生的废弃物，进行专业无害化处理。

中国能建葛洲坝集团秘鲁分公司副总经理王飞告诉记者，公司充分发挥项目建设和资源整合优势，注重与当地企业实现优势互补、强强联合，推动共建“一带一路”民生工程在秘鲁落地生根，给当地民众带来实实在在的好处。

截至今年10月，中国能建葛洲坝集团秘鲁分公司已完成5条公路建设，还有医院、大学、公路等多个项目在建。项目遍布秘鲁全境9个省，直接或间接为当地提供超过1.5万个就业岗位。企业在秘鲁努力打造“中国建造”这一闪亮名片，为共建“一带一路”添砖加瓦。

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