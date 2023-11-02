不顾国内外强烈反对，日本东京电力公司2日启动了福岛核污染水第三次排海作业。这次排放预计持续到本月20日，排放量约为7800吨。东电公司声称，排放的核污染水“所含放射性物质氚的浓度符合预期”。然而，一周前，这家声名狼藉的企业发生了一起放射性废液溅射污染事故，2名工作人员被紧急送医。这自证了日方所谓核污染水“安全”的说辞绝不可信，核污染水处置过程中的风险不容低估。

据日本共同社报道，10月25日，东电公司5名工作人员在处理核污染水的多核素处理系统（ALPS）管道时，接触到含有放射性物质的废液。在被送医的2人中，1人全身受到污染，1人双臂及下半身受到污染。经过长达几小时的去污处理，他们身体表面辐射量仍未降到安全标准值以下。而对于事故中喷溅的废液总量，东电先是说100毫升左右，之后又推算在数升左右，高出了几十倍。这种前后矛盾的表现，验证了日本《朝日新闻》的评价，日本民众对东电的不信任比其核污染水储存罐还深。

自从12年前福岛核电站事故发生以来，东电公司发生的各类事故以及迟报、瞒报的丑闻太多了。远的不说，据日媒报道，今年6月福岛第一核电站核污染水储罐的围堤积水中，被检出活度高于正常值的放射性物质，但东电压了一段时间才对外宣称，用于输送核污染水的软管上有龟裂，导致核污染水发生外泄。这起最新的溅射事故不过是给东电的黑历史又添了一笔。它再次戳穿了日方精心编织的两大谎言：技术处理过的核污染水是“安全”的；核污染水的处置过程是“安全”、“可靠”的。

多项研究表明，福岛核污染水含有60多种放射性核素。除氚元素之外，很多核素尚无有效处理技术。为了给排污入海“正名”，日本政府和东电方面近年来大力宣传称，经过ALPS处理的核污染水安全性达标。不少日本高官甚至睁眼说瞎话，说什么核污染水“可以喝”。东电还不断运用公关手段，组织利益攸关方、当地居民等到福岛第一核电站进行“视察游”。

但事实怎样呢？日方今年3月发布的数据显示，经过ALPS处理后的核污染水，约有70%未达到排放标准，需要重新净化。据报道，这次喷溅事故发生后，东电检查了2名工作人员佩戴的剂量计，确认事故发生后他们在贝塔（β）射线中暴露的最大剂量为6.6毫西弗（mSv），高于5毫西弗的警示红线。这从一个侧面说明，福岛核污染水具有较强辐射性，处理过程存在重大风险。

此外，东电对于喷溅废液总量的说法前后矛盾，让外界再次对它安全运营管理能力打上一个大大问号。据日媒报道，这次入院的2名工作人员在作业时，并未被要求在防护服外穿着防水外套。人们不禁质疑：东电公司对工作人员的安全保护如此麻痹大意，又如何确保向大海倾倒的成千上万吨核污染水的安全性呢？

在溅射事故发生后，福岛渔业官员说，他们对东电失去信任。福岛县危机管理部负责人铃木彰表示，“更令人担忧的是，（日本政府）各部委和机构之间也缺乏协调沟通” 。这道出了东电黑料不断却“大而不倒”的深层原因，即东电和日本政府存在特殊关系。据媒体报道，不少日本高官退休后就挂靠在东电公司当顾问，而核电业人士也会进入政府的政策咨询小组。这道“旋转门”决定了日本监管机构对东电的斑斑劣迹睁一只眼闭一只眼。

如今，日本启动排污入海已经有两个多月。最新事故的发生说明，建立长期有效的国际监测安排势在必行。如果日方真的对“安全性”有信心，就应该以负责任方式处置核污染水，支持建立各利益攸关方充分参与的长期监测机制，包括其他国家独立实施的第三方监测。海洋是人类的共同家园，全世界不应该为日方的自私自利埋单。

（国际锐评评论员）

来源：中央广播电视总台微信公众号

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