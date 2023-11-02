新华社北京11月2日电 11月2日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同约旦副首相兼外交与侨务大臣萨法迪通电话。

王毅表示，中方强烈谴责对加沙地带难民营的袭击。巴勒斯坦和以色列民众的生命同等重要，对此不应奉行任何双重标准，人道灾难不应再继续下去。

王毅强调，中方赞赏约旦长期以来积极推动巴以和谈并代表阿拉伯国家提出关于巴以冲突的联大决议草案。中方支持阿拉伯国家停火止战、维护和平的重要主张。作为安理会本月轮值主席国，中方愿同各方密切沟通协调，全力推动安理会凝聚共识，促使局势尽快降温。首先要争取实现停火，确保人道主义救援通道畅通。同时尽快召开更具权威性的国际和会，就重启和落实“两国方案”达成新的共识，并制定具体时间表和路线图。

萨法迪表示，感谢中方在巴勒斯坦问题上秉持公道正义，支持联大紧急特别会议通过决议。和平是唯一选择，约旦谴责一切伤害平民的行为，呼吁尽快停火止战，向加沙运送人道救援物资。愿同中方一道，推动落实“两国方案”，维护地区和平稳定。

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