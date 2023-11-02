新华社北京11月2日电（国际观察）巴以冲突死亡过万 人道系统全面崩溃

新华社记者

根据联合国网站11月1日公布的数据，自10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，巴勒斯坦方面已有超过8600人死亡，以色列方面约1400人死亡。双方死亡人数过万，这已成为20年来死伤最严重的一轮巴以冲突。联合国秘书长古特雷斯叹息，在主要冲突地区的加沙地带，民众正面临“雪崩式的灾难”。

加沙没有防火墙。加沙战事如果被放任、延续，很可能演变为吞噬整个地区的浩劫。避免事态进一步升级和蔓延，防止更加严重的人道主义灾难，无疑是亟待取得各方共识的当务之急。

“让人无法忍受的人类悲剧”

在加沙南部汗尤尼斯一个被夷为平地的街区，人们在废墟中不断挖掘。当11岁的西拉·哈姆丹被人们从破碎的水泥块中抬出，她的身下还躺着9岁的妹妹蒂拉。人们用花床单把两个女孩裹起来，送往太平间。

根据联合国人权事务高级专员办事处发言人拉维娜·沙姆达萨尼的说法，加沙地带的父母会在孩子的手臂上写下他们的名字，以便寻找他们的下落。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）10月7日自加沙地带对以色列境内军民目标发起突袭并扣押大量人员。以军随后对加沙地带展开多轮空袭，切断水、电、燃料等供应。从27日晚开始，以军加大空袭力度，同时扩大地面行动规模。

从街道到住宅，从医院到难民营，加沙地带遭到持续袭击，死亡人数不断攀升。10月17日晚，加沙城一家医院遭遇空袭，数百人死亡；10月31日至11月1日不到24小时内，加沙地带北部的杰巴利耶难民营两次遭到空袭，至少195人死亡……

联合国官员表示，在因空袭而丧生的人中，近70%是妇孺。联合国儿童基金会发言人詹姆斯·埃尔德10月31日援引加沙卫生部门的报告说，加沙已有超过3450名儿童丧生。根据救助儿童会统计，新一轮巴以冲突爆发以来，在加沙地带丧生的儿童人数已超过2019年以来全球冲突地区平均每年丧生的儿童人数。联合国人道主义救援团队说，加沙地带已成为儿童的“坟场”。

“目睹这样的人类悲剧让人无法忍受，”联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处主任专员拉扎里尼说。

“人道主义系统面临全面崩溃”

生活在加沙地带的巴勒斯坦人说，新一轮冲突使这里“以一种谁都无法想象的方式”倒退，最基本的衣食住行都缺乏保障。

47岁的奥萨马·赛亚姆因家中燃料耗尽无法开车，开始使用驴车出行。“冲突仿佛把我们带回到了中世纪，我们失去了一切。”由于封锁导致的燃料短缺，加沙街道上马车、驴车往来穿梭。

“大饼危机”成为加沙当地媒体当下的“热词”。由于物资匮乏，当地饼店常常排起长龙，人们要等数小时才能买到饼。33岁的艾哈迈德·纳赛尔是4个孩子的父亲，一家六口过去每天需要4公斤大饼，如今他们每天只吃一顿饭，每顿大饼量也很有限。

水，更加紧缺。世卫组织东地中海区域紧急事务主任布伦南说，目前加沙每人每天只能获得1到3公升的水，而绝对最低限度应为每人每天15公升。“人们被迫饮用受污染的水，传染病蔓延只是时间问题。”世卫组织发言人克里斯蒂安·林德迈尔日前呼吁允许燃料进入加沙，使海水淡化厂能够运转。

整个加沙地区至少有140万人流离失所，三分之一的医院和三分之二的诊所无法运转，医院已不堪重负。国际关怀组织说，孕妇被迫要在没有麻醉的情况下紧急剖腹产。恶劣的医疗环境正在加剧孕妇、产妇以及新生儿死亡的风险。预估加沙在11月平均每天会有160名孕妇生产。

联合国多次警告，获准进入加沙地带的援助物资远不能满足当地民众需求，加沙地带的情况是“灾难中的灾难”。古特雷斯坦言：“加沙的人道主义系统正面临全面崩溃，这将给200多万平民造成难以想象的后果。”

美国难辞其咎

自哈马斯2007年控制加沙地带以来，巴以之间已多次爆发武装冲突，形成了冲突、停火、再冲突的恶性循环。在本轮冲突中，双方都承受着惨重的人员伤亡。根据联合国网站公布的数字，截至11月1日，本轮冲突已造成以方约1400人死亡，其中多数是在10月7日哈马斯的袭击中遇难的平民，还有约240人被哈马斯扣押。

停火止战，防止更严重的人道主义灾难，是绝大多数国家的共识。联合国大会紧急特别会议日前高票通过巴以局势决议，呼吁立即实现持久的人道主义休战，停止敌对行动，要求各方遵守国际法，保护平民，呼吁撤销加沙地带北部紧急疏散令，反对强行迁移巴勒斯坦平民。阿联酋常驻联合国代表努赛贝表示，应尊重多数国家表达的这一意愿。

埃及和加沙之间的拉法口岸11月1日首次开放，接收了加沙地带的伤病人员；土耳其外长菲丹提出推动巴以之间长期和平的建议；约旦国王阿卜杜拉二世日前在首都安曼会见到访的法国总统马克龙时呼吁国际社会采取紧急行动以实现加沙地带停火……这些无不反映出绝大多数国家对和平的强烈呼声。

中东局势发展到今天，美国难辞其咎。美国先后否决了几十项安理会关于中东和巴以问题的决议草案，导致安理会在中东和巴以问题上难以发挥应有的、负责任的、建设性的作用，在推动落实“两国方案”上难以有效地作为。在此轮冲突爆发后，美国不仅向中东地区增派军事力量，给以色列提供大量军事援助，还否决联合国安理会通过有关巴以局势的决议草案，这些都给国际社会化解冲突、劝和促谈的努力带来阻碍。

联合国难民事务高级专员格兰迪指出，应对每一场危机，都需要安理会发出一个“强有力且统一的声音”。他发出质问：“是要继续任凭更多的冲突、不团结或者漠视来完成这张‘战争拼图’，还是要采取果敢且必要的步骤来‘悬崖勒马’？”

当前，聚焦停火止战、保护平民、避免更大规模人道灾难和冲突外溢，是最紧迫问题，需要安理会加强团结、凝聚共识，尽快采取负责任、有意义的行动。全世界的目光正在注视，历史将记录每个人的选择。（参与记者：朱瑞卿、柳伟建、张天朗、吕迎旭、王储）

(责编：徐祥丽、刘慧)