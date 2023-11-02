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王毅分别会见苏丹、捷克客人

2023年11月02日19:21 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月2日电 11月2日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京会见苏丹主权委员会副主席阿加尔。

　　王毅表示，去年12月，习近平主席同布尔汉主席在首届中阿峰会期间举行富有成果的会见，为推动中苏战略伙伴关系深入发展明确了方向。无论形势如何变化，中方发展中苏关系的立场不会动摇，将继续支持苏丹维护国家主权独立和领土完整，支持苏丹实现国内和平稳定，支持苏丹探索符合自身国情的发展道路。

　　阿加尔表示，苏方重视中国在国际事务中的重要作用，感谢中方关注苏丹局势，期待中方支持苏丹恢复稳定、开展重建、实现发展。

　　同日，王毅在北京应约会见捷克国家安全顾问波亚尔。

　　王毅强调，推动中捷关系健康稳定可持续发展，首先要遵守彼此政治承诺，尊重各自主权和领土完整，坚持互不干涉内政，维护好双边关系的政治基础。希望捷方以理性务实态度看待中国发展，促进相互了解，开展互利合作，这符合双方利益。

　　波亚尔表示，捷方愿以务实态度推动对华关系发展。捷方坚持一个中国政策，这一点不会变化。

(责编：徐祥丽、袁勃)

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