人民网迪拜11月2日电 （记者管克江、李琰）“今天的世界，早已你中有我，我中有你，各国经济对外依存度都在提高。”正在迪拜参加迪拜商业论坛的欧洲央行前行长让-克洛德·特里谢在接受人民网记者采访时表示，当前，全球正面临多重挑战和危机，经济全球化受挫，单边主义、保护主义甚嚣尘上，地缘政治冲突、通胀高企、人工智能技术发展等对全球经济和金融转型带来深远影响。“面对各种挑战和不确定性，各国只有加强合作、扩大开放，才能实现共同发展繁荣”。

特里谢曾经担任法国中央银行行长十年、欧洲央行行长八年之久。他说，金融在经济发展和社会生活中发挥着重要地位和作用。中国采取一系列措施推动金融高质量发展值得赞赏。“中国金融业对外开放持续深化，中国稳慎扎实推进人民币国际化，有益于中国经济高质量发展。”

特里谢强调，经济全球化是不可扭转的趋势，个别国家大搞“脱钩断链”，只会对全球经济造成严重损害，对其自身也毫无益处。特里谢表示，中国助力全球共同抗疫的案例充分表明，保障供应链产业链稳定畅通对世界各国经济社会发展都具有重要意义。

特里谢早在1982年就首次到访中国，参加了法中两国关于保护和发展互惠投资的协定谈判。此后，他多次访华，目睹了中国发生的巨大变化。“中国各城市的现代化发展成就令人惊叹，这些都得益于中国实施的改革开放政策”。他表示，过去40多年的改革开放促进了中国各领域巨大发展，显著提升了人民生活水平。这也证明，如果各方能把人力资源、有效且高效的经济和金融规则相互结合，所有人都能为社会、国家和世界作出应有贡献。

特里谢表示相信，中国将继续扩大高水平对外开放，为推动全球贸易投资自由化便利化作出积极贡献。

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