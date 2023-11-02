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中国常驻联合国代表向媒体介绍安理会本月工作考虑

2023年11月02日16:05 | 来源：新华网
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　　新华社联合国11月1日电 中国担任联合国安理会11月轮值主席。中国常驻联合国代表张军1日向驻联合国国际媒体介绍中方担任轮值主席的工作考虑，表示中方将遵循三方面指导原则推进主席月工作。

　　一是推动安理会立足行动，履行好《联合国宪章》赋予的职责。安理会是集体安全机制的核心。在复杂局势面前，安理会必须直面挑战，展现担当作为。中方将同安理会成员一道，努力履职尽责，推动缓和紧张局势，推动开展政治对话，支持斡旋和外交努力。

　　二是推动安理会聚焦根源，从更深广的视角处理安全问题。在安全威胁不断增多的同时，全球发展议程严重滞后，发展赤字与安全赤字交织联动、相互影响。这是很多国际和地区安全问题复杂难解的根源。中方将推动安理会秉持系统观念，统筹发展与安全，从源头上寻找复杂问题的破解之道。中方倡议于11月20日举办主题为“共同发展促进持久和平”的公开辩论会。

　　三是推动安理会改进工作方法，提高权威和效率。中方将以担任轮值主席为契机，秉持客观公正、开放包容的态度，推动安理会成员弥合分歧、维护团结、增进互信、加强协作，更有力地应对当前复杂局势。

　　国际媒体高度关注巴以局势。在回答记者提问时，张军表示，巴以新一轮冲突爆发以来，中方一直为停火止战而奔走、为重返和平而疾呼，与有关各方密切沟通，全力劝和促谈，推动局势降温。面对当前局势，安理会需要采取的是负责任、有意义的行动，为实现停火、保护平民、缓解人道危机凝聚更大共识，作出切实努力，发出明确信号。巴以问题的根本出路是落实“两国方案”，针对当前局势的任何解决办法都不能背离“两国方案”，更不能强加于巴勒斯坦，巴勒斯坦的未来应该由巴勒斯坦人民自己决定。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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