中国经济周刊-经济网讯（记者 郭志强）10月26日，2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团走进江西省樟树，感受中药之妙，体验中医之美。

江西省樟树市药业发展始于汉、晋，曾是我国历史上最大的药材集散地和中药饮片加工炮制中心，素享“药不到樟树不齐，药不过樟树不灵”美誉。2013年，樟树市被中国中药协会授予“中国药都”称号。

走访过程中，尼泊尔新闻网杂志编辑西塔拉姆·巴拉尔告诉《中国经济周刊》记者，“第一次来到樟树，令我印象深刻。对中国来说，发展传统中药产业十分重要，我们尼泊尔也在学习中药文化，比如针灸一类的治疗方式。”

（外媒记者参观中国药都中医药博物馆。中国经济周刊记者 郭志强 摄）

（在中国药都中医药博物馆，外媒记者了解中医药发展史。中国经济周刊记者 郭志强 摄）

（中医药博物馆展出的各类中药材令人应接不暇。中国经济周刊记者 郭志强 摄）

（外媒记者体验艾灸。中国经济周刊记者 郭志强 摄）

（外媒记者争先恐后体验艾灸，直呼神奇。中国经济周刊记者 郭志强 摄）

（外媒记者走进中医堂，问诊中医名师。中国经济周刊记者 郭志强摄）

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