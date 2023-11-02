中国樟树，自古就有“药不到樟树不齐，药不过樟树不灵”美誉，2013年被中国中药协会正式授予“中国药都”之称。10月26日，2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团一行来到江西樟树市，深入了解当地浓厚的中医药产业和文化传承发展。

采访团第一站参观了中国药都中医药博物馆。这里有着汉唐以来横跨数千年、800余件中医药老物件，2000余个“新、奇、特、珍”的中药材标本。体验、拍照、询问，源远流长的中医药文化让大家充满好奇，热烈的交流互动此起彼伏。

2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团参观中国药都中医药博物馆。（本报记者 黄超摄）

感受历史，观照当下。采访团前往传承与创新并举的仁和863科技园。作为龙头药企，仁和拥有49条药品生产线、两个省级技术中心，创造了20年增长200倍的可喜业绩。仁和以名老中医的经方验方为基础，投资20亿元自主研发出一批精品中药制剂，促进了中医药产业创新发展。

2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团参观仁和863科技园产品展示区。（本报记者 黄超摄）

走在充满东方韵味的建筑群里，大家纷纷留影纪念。来到产品展示区，“健心胶囊”“安宫牛黄丸”等一批标有国际特色发音的中药名引得大家驻足查看。智能化信息化的仁和医药物流园，以及高效运转的电商园更是让人赞叹不绝。

2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团团员在仁和医药物流园拍摄记录转运流程。（本报记者 黄超摄）

参观现场，采访团外媒记者对中国医药企业的匠心独运表示肯定。阿根廷南方电视台记者安德烈斯·弗洛雷斯表示，在拉丁美洲一些国家，中医药应用范围广泛，受到欢迎，“这次我身临其境地看到历史上使用过的制药工具和技艺延续至今，中医药文化在中国的传承发展历久弥新。”

走出药香四溢的仁和863园区，樟帮中医药一条街映入眼帘，这里是樟树市积极落实江西中医药强省战略、加快推动“中国药都”振兴重点项目中的第一个落地项目。

2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团团员在九牛草展示馆体验艾灸。（本报记者 黄超摄）

非遗文化展示馆、九牛草展示馆、国医馆是此行体验交流的打卡点。非遗馆中，有的铡药材、吹饮片，有的尝试制作水泛丸，大家跃跃欲试体验中药材炮制技艺。这边还没结束，那边就排起队伍体验艾灸、按摩等中医理疗项目。

2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团团员在非遗文化展示馆体验中药炮制技艺。（本报记者 黄超摄）

印度尼西亚《雅加达邮报》财经新闻副主编文森特·法比安长期伏案工作，肩颈部位时而不适。他在做完针灸后表示：“二三十分钟的理疗让人非常放松，这是我第一次体验，感觉很舒服。”

2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团参观仁和集团。（受访者供图）

中医药作为中华优秀传统文化的代表，是中国人民在几千年生产生活与健康养生中逐步形成并不断丰富发展的医学科学，为中华民族繁衍昌盛作出卓越贡献，也对世界文明进步产生了积极影响。目前，中医药领域的国际合作已成为共建“一带一路”高质量发展的新亮点。

策划：宋静思、刘书文

审核：周欢、叶子、常雯宜

(责编：曹欣悦、刘叶婷)