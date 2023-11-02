10月25日，2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团走进位于湖南长沙的中国建筑长沙机场改扩建工程T3航站楼项目，来自亚、欧、非、美等大洲十余国记者深入项目现场，近距离体验中国建筑企业运用智慧建造、绿色建造、数字建造等技术，着力推动全球深度链接，共筑美好世界的生动实践。

联合采访团走进长沙机场改扩建工程T3航站楼项目。（本报记者 刘书文摄）

长沙机场改扩建工程T3航站楼项目总建筑面积约50万平方米，是湖南省最大的单体公共建筑。地处我国沿海腹地、内陆前沿，近年来，湖南致力于打造改革开放高地，积极拓展同世界各地尤其是共建“一带一路”国家的经贸物流联系。长沙机场T3航站楼项目即是湖南省着力打造的五大国际贸易通道关键节点工程之一。

长沙机场T3航站楼项目效果图。资料图片

“作为以‘平安、绿色、智慧、人文’为建设理念的新一代四型机场，机坪规划机位75个，建成后可满足年旅客吞吐量4000万人次，可极大地增强国际客流运输能力。”中建八局长沙机场T3航站楼项目负责人向联合采访团介绍，“项目建设正稳步推进中，9月30日已完成非影响区混凝土主体结构封顶任务，预计10月31日完成重要里程碑节点——首区网架提升，2026年投入使用。”

联合采访团在项目现场智慧展厅参观。（赵戍摄）

项目现场，联合采访团参观了智慧展厅、安全体验中心，并登上观光塔俯瞰工程概貌。

尼泊尔新闻网杂志编辑西塔拉姆·巴拉尔表示：“我在尼泊尔就听说过中国企业建设的机场，凭借先进的设计理念，卓越的工程质量，在尼泊尔赢得了口碑。今天来到这里参观，我亲眼见证这些工程背后的科技力量，十分震撼。”

“我更真实地感受到，中国的建造水平处于世界领先地位。”科威特《阿拉伯人报》经理穆尔塔达·塔哈在参观完指廊建设后表示。

《匈牙利民族报》网站执行总编达维德·拉斯洛说：“这是我第二次来中国，我发现最近十年中国的基础设施建设取得了令人难以置信的进步。通过对这个工地的深入了解，我找到了答案，因为中国有如此优秀的建筑企业。”

据了解，作为项目主要建设方，中国建筑是我国最早“走出去”的企业之一，在140多个国家和地区承接超过8000个重大建设工程，并深度融入当地经济社会发展，为当地创造了大量就业机会。

策划：宋静思、刘书文

审核：黄超、叶子、常雯宜

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