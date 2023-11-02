10月26日，2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团走进位于江西省新余市的国家电投江西公司新余市综合智慧零碳电厂，近距离感受中国能源企业探索绿色清洁低碳转型发展，助力乡村振兴的新模式、新成效。

在新余市分宜县行政服务中心“光储充放检”项目现场，一排排充电桩和储能设施整齐布置。工作人员介绍，这个项目是新余市综合智慧零碳电厂的厂站单元之一，实现了分布式光伏、储能、充电、V2G放电、后台检测等元素聚合，构成“小而美”一体化新型能源系统。每年产生的30万千瓦时绿电由行政服务中心大楼及附属充电设施全额消纳，每年节省电费4万余元。

2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团参观新余市分宜县行政服务中心“光储充放检”项目。（受访者供图）

来到国家电投江西公司分宜电厂，遍布屋顶和车棚上的蔚蓝色光伏矩阵吸引了联合采访团的目光。项目利用办公楼、宿舍楼、食堂等建筑屋顶和厂区内空置地面，安装了8119块570W光伏组件，不仅年发电量可达到463万千瓦时，配套建设的光伏车棚和充电终端，更是解决了职工通勤车辆的充电难、停车难问题。

2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团参观国家电投江西公司分宜电厂光伏矩阵。（本报记者 周欢摄）

随后，联合采访团参观了江西公司新余市综合智慧零碳电厂展厅和智慧系统。他们边走边看边记，用镜头记录农村能源革命、乡村振兴所取得的成果。

2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团走进江西公司新余市综合智慧零碳电厂展厅。（本报记者 周欢摄）

“新余市综合智慧零碳电厂已建成‘分布式光伏+储能+商业可调用户’的螺蛳小镇（一期）项目、‘工业屋顶光伏+工业可调用户+储能’分宜工业园项目等，自2022年底投产以来，累计节约标准煤1463吨，减排二氧化碳3619吨。”工作人员口中提到的综合智慧零碳电厂，正是国家电投“雪炭N行动”的重要内容。它能够整合电厂系统末端小微资源，通过智慧系统将相对分散的源网荷储等元素集成聚合，化零为整，有效发挥各类负荷的调节能力，实现分布式新能源的就地消纳、就近使用，用较低成本满足社会绿色用能需求。

2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团走进国家电投江西公司分宜电厂厂区。（本报记者 周欢摄）

“‘光储充放检’项目和综合智慧零碳电厂给我留下了深刻印象。我觉得光伏项目对于西非国家非常重要。在共建‘一带一路’倡议框架下，中国与非洲国家共享技术，中非合作将拥有更加光明的未来。”布基纳法索《希德瓦亚报》记者纳黛热说。

2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团参观国家电投江西公司新余市综合智慧零碳电厂。（受访者供图）

据了解，共建“一带一路”10年来，国家电投以清洁能源投资和技术合作为抓手，持续研发先进能源技术，助力共建国家实现能源低碳转型。截至目前，国家电投境外在运装机900万千瓦，其中清洁能源占比65%，在建装机278万千瓦全部为清洁能源；境外员工2164人，其中属地化员工1717人；境外业务涵盖哈萨克斯坦、巴基斯坦、沙特阿拉伯、土耳其、巴西等47个国家和地区。

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