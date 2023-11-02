10月28日，2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团来到享有“东方茶港”美誉的武汉汉口，考察巴公房子、汉口华俄道胜银行旧址等“万里茶道”旅游线路上的地标建筑。

巴公房子。（资料图片）

位于武汉市江岸区黎黄陂路的巴公房子，是一座俄式风格砖木结构建筑，廊檐、露台、立柱等各显精致，独具异域风情。这是由俄国茶商巴诺夫兄弟兴建的公寓式房屋，地下一层、地上三层，总建筑面积近5000平方米，迄今已有110多年历史。

去年6月，武汉市完成对巴公房子的修缮，计划在保留历史风貌的基础上将其改建为一家精品酒店。目前，正在建设中的巴公邸酒店已引进多个潮流商业业态，成为许多游客来武汉观光的热门打卡地。

联合采访团团员参观巴公房子。（本报记者 强郁文摄）

据武汉市万里茶道联合申遗办相关负责人介绍，万里茶道指的是古代中国、蒙古、俄国之间以茶叶为大宗商品的长距离贸易线路，从中国福建崇安（现武夷山市）起，途经江西、湖南、湖北、河南、山西、河北、内蒙古等地进入现蒙古国境内，穿越沙漠戈壁，到达中俄边境的通商口岸恰克图。茶道在俄罗斯境内继续延伸，途径十几个城市，将茶叶运送到中亚和欧洲其他国家。

武汉是中国近代制茶工业的诞生地之一。19世纪70年代，俄商李凡诺夫在武汉建立顺丰砖茶厂，成为武汉第一家近代工厂和我国近代第一家使用蒸汽机制茶的工厂。到20世纪初，俄商逐渐主导了中国茶叶对俄、对欧贸易，大量茶叶被从“九省通衢”的武汉运到东北，再经西伯利亚铁路运到圣彼得堡。

建于1898年的汉口华俄道胜银行，是近代中国第一家与外资合办的银行，长期为中俄茶业贸易提供金融服务。1926年银行停业后，宋庆龄曾在此短暂居住。2011年，武汉市按照“修旧如旧”的原则，将这一建筑改造为宋庆龄汉口旧居纪念馆。

宋庆龄汉口旧居纪念馆。（本报记者 强郁文摄）

透过保存完好并得到有效利用的文化遗址，依稀可以触摸到历史的脉动。“武汉在历史建筑修缮与文化遗产保护方面做得很棒，既让老建筑完好地保存下来，又对其重新赋予商业活力和历史意义，让‘万里茶道’文化遗产焕发了生机。”尼泊尔新闻网杂志编辑西塔拉姆·巴拉尔说。

据了解，万里茶道联合申遗工作已于2012年启动，湖北省、武汉市充分发挥牵头省份、牵头城市作用，协调沿线省份和城市积极推进。2019年3月，万里茶道正式纳入《中国世界文化遗产预备名单》。2020年12月，“万里茶道联合申遗城市联席会议暨万里茶道八省（区）文物局长申遗工作座谈会”召开，武汉发起并成立由沿线29个节点城市共同组成的“万里茶道保护和联合申报世界文化遗产城市联盟”。

申遗过程中，相关历史文化遗产得到有效保护。据了解，武汉市万里茶道遗产点保护级别不断提升，目前已有4处全国重点文物保护单位、5处湖北省文物保护单位。

策划：宋静思、刘书文

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