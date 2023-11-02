“要了解长沙的文化，一定要去太平老街。”行走在湖南长沙街头，很多出生本地的朋友都这样推荐。

10月25日，2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团前往太平老街参访。一入街区，高大恢宏的门楼上，“太平老街”4个大字浑厚有力。街区两侧，粉墙黛瓦、木门窗等传统元素随处可见；古戏台、老门楼、石板路镌刻着光阴的故事；老商铺、老字号、名人故居鳞次栉比。

太平老街门楼。（本报记者 常雯宜摄）

历史，是太平老街的深厚底蕴。

坐落于长沙市五一商圈核心区太平老街，是长沙明清至民国时期街巷格局和风貌特色保存最完整的街区，含1街10巷。其主街虽仅有375米长，却见证了长沙城的时代变迁与历史沧桑。

这里是“湖湘文化发源地”“辛亥革命首应地”“长沙商贸聚集地”“旅游休闲网红地”，2021年成功获评为首批“国家级旅游休闲街区”。

对于爱好文史的游客，太平老街内至少有3处可以“打卡”。

一处是坐落在街区南端的贾谊故居。公元前177年至公元前174年，政论家、思想家、文学家贾谊出任长沙王太傅3年期间，居住于此。太平老街因贾谊的影响，被誉为“湖湘文化源头”。

一处是街道中间的天心非物质文化遗产保护展示中心。在这里，可以欣赏优秀青年湘剧演员表演传统剧目，跟着老师学习捏面塑，参观了解老街尘封的非物质文化遗产。

10月25日，长沙太平老街一角。（本报记者 刘书文摄）

还有一处是辛亥革命共进会旧址。从非遗展示中心南行不远，拐进“马家巷”，狭窄巷道深处，一栋满布沧桑的老红砖建筑，就是辛亥革命初期搅动旧制的中国同盟会会员组织外围革命团体“共进会”湖南总部。

“千年太平街，一部长沙史。”在这里，长沙深厚的文脉，值得细细品味。

而对于外地游客来说，历史底蕴需要慢慢寻觅，美食的快乐却能在一朝一夕间便深刻体会。

太平老街的两侧，本地小吃、特色奶茶等美食令人目不暇接；笑容满面的商贩，在店铺门口卖力吆喝揽客；穿梭的电动车上，驮着大包小包的货物……一旦走入街区，就走进了城市的繁华与喧嚣。

10月25日，太平老街街景。（本报记者 常雯宜摄）

来自亚美尼亚的内莉·马尔加良第二次走进太平老街，依然饱含着浓厚的兴趣。行走在街区里，开心品尝特色小吃，购买桃花酒等特色产品，还在努力寻觅第一次来时看中的茶叶。

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也正是琳琅满目的商铺、种类繁多的美食，赋予了太平老街浓浓的烟火气。

“让城市留住记忆，让人们记住乡愁”，传统与现代交融的太平老街，是3000年古城长沙的记忆传承，也是人们感受长沙城市底蕴的一个重要窗口。

策划：宋静思、刘书文

审核：黄超、叶子、常雯宜

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