人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

一场文化视听盛宴 一次深度体验交流

2023年11月02日15:26 | 来源：人民日报客户端
小字号

　　10月22日，2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团来到贵州省遵义市仁怀市茅台镇，走进天酿景区深入感受中国传统酒文化。

　　在缆车上俯瞰赤水河及茅台镇风景。资料图片

　　在缆车上俯瞰赤水河及茅台镇风景。资料图片

　　天酿景区位于茅台镇西山之巅，面朝风景秀丽的赤水河，背靠郁郁葱葱的西山公园，东临茅台酒厂核心厂区，北接四渡赤水纪念园。联合采访团乘坐缆车，在山顶一览赤水河及茅台镇风景。

　　外媒记者在天酿景区拍照留念。本报记者叶子摄

　　外媒记者在天酿景区拍照留念。本报记者叶子摄

　　联合采访团参观了文化长廊，了解茅台的酱酒文化、红色文化、盐运文化等，并观看了大型新媒体空间体验秀《天酿》。《天酿》以祭水开篇，通过第一代酱酒勾酒师——老酉的一生，讲述了酿酒人追求极致酿酒工艺的故事。

　　《天酿》演出场景。本报记者刘书文摄

　　《天酿》演出场景。本报记者刘书文摄

　　剧场包括六大沉浸式观演厅，分别呈现“天赐”“天遇”“天工”“天启”“天路”“天宴”六个篇章。演出利用灯光、音乐、数字等多媒体呈现手段，配合多重机械装置，运用超尺度环幕、天幕、地屏、纱幕等高科技展示方式，为观众带来震撼的视听体验，让大家沉浸式感受中国传统酒文化。

　　《天酿》演出场景。本报记者刘书文摄

　　《天酿》演出场景。本报记者刘书文摄

　　在场景布设方面，演出兼具艺术性与真实性，还原了酿酒厂房里的环境，给观众身临其境之感。在60分钟的时间里，观众步行穿过6个不同形态的主题空间，在行进中跟随演员了解茅台酒古法酿造过程，与老酉一起经历探寻之“辛”，一起分享酿成之“喜”，经历一段酱酒之源的探索之旅。

　　《天酿》演出场景。本报记者常雯宜摄

　　《天酿》演出场景。本报记者常雯宜摄

　　据了解，《天酿》演艺曾入选全国旅游演艺精品名录、文化和旅游部发布的沉浸式文旅新业态示范案例等。联合采访团团员在观看完后纷纷表示，无论是剧本创意和现场呈现，演出都令他们感到耳目一新。

　　《天酿》演出场景。本报记者常雯宜摄

　　《天酿》演出场景。本报记者常雯宜摄

　　“演出利用了各种现代技术呈现的光影效果，如从天空流过的水、从平地崛起的山，都给我留下了深刻的印象。”亚美尼亚NEWS.am通讯社国际新闻编辑阿纳希特·萨尔基相告诉记者，此前她从中国电影《红高粱》中了解到高粱酒，这次的参访让她对白酒有了更多认知，体验到文化与科技的完美融合。

　　《天酿》演出中，屏幕上展示的歌词。本报记者叶子摄

　　《天酿》演出中，屏幕上展示的歌词。本报记者叶子摄

　　柬埔寨新鲜新闻网首席执行官助理兼主编皮塞斯·乔表示，他很喜欢演出的舞台设计，感觉就像回到了中国古代白酒发源的时期，演员们的舞蹈、表情都非常专业，很好地传达了每个章节故事想要表达的情绪。“我最爱演出最后的那首歌，因为它的歌词将酒文化和人生关联起来，富有哲理。”皮塞斯·乔说。

　　策划：宋静思、刘书文

　　审核：黄超、黄娴、常雯宜

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部