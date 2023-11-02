10月22日，2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团来到贵州省遵义市仁怀市茅台镇，走进天酿景区深入感受中国传统酒文化。

在缆车上俯瞰赤水河及茅台镇风景。资料图片

天酿景区位于茅台镇西山之巅，面朝风景秀丽的赤水河，背靠郁郁葱葱的西山公园，东临茅台酒厂核心厂区，北接四渡赤水纪念园。联合采访团乘坐缆车，在山顶一览赤水河及茅台镇风景。

外媒记者在天酿景区拍照留念。本报记者叶子摄

联合采访团参观了文化长廊，了解茅台的酱酒文化、红色文化、盐运文化等，并观看了大型新媒体空间体验秀《天酿》。《天酿》以祭水开篇，通过第一代酱酒勾酒师——老酉的一生，讲述了酿酒人追求极致酿酒工艺的故事。

《天酿》演出场景。本报记者刘书文摄

剧场包括六大沉浸式观演厅，分别呈现“天赐”“天遇”“天工”“天启”“天路”“天宴”六个篇章。演出利用灯光、音乐、数字等多媒体呈现手段，配合多重机械装置，运用超尺度环幕、天幕、地屏、纱幕等高科技展示方式，为观众带来震撼的视听体验，让大家沉浸式感受中国传统酒文化。

《天酿》演出场景。本报记者刘书文摄

在场景布设方面，演出兼具艺术性与真实性，还原了酿酒厂房里的环境，给观众身临其境之感。在60分钟的时间里，观众步行穿过6个不同形态的主题空间，在行进中跟随演员了解茅台酒古法酿造过程，与老酉一起经历探寻之“辛”，一起分享酿成之“喜”，经历一段酱酒之源的探索之旅。

《天酿》演出场景。本报记者常雯宜摄

据了解，《天酿》演艺曾入选全国旅游演艺精品名录、文化和旅游部发布的沉浸式文旅新业态示范案例等。联合采访团团员在观看完后纷纷表示，无论是剧本创意和现场呈现，演出都令他们感到耳目一新。

《天酿》演出场景。本报记者常雯宜摄

“演出利用了各种现代技术呈现的光影效果，如从天空流过的水、从平地崛起的山，都给我留下了深刻的印象。”亚美尼亚NEWS.am通讯社国际新闻编辑阿纳希特·萨尔基相告诉记者，此前她从中国电影《红高粱》中了解到高粱酒，这次的参访让她对白酒有了更多认知，体验到文化与科技的完美融合。

《天酿》演出中，屏幕上展示的歌词。本报记者叶子摄

柬埔寨新鲜新闻网首席执行官助理兼主编皮塞斯·乔表示，他很喜欢演出的舞台设计，感觉就像回到了中国古代白酒发源的时期，演员们的舞蹈、表情都非常专业，很好地传达了每个章节故事想要表达的情绪。“我最爱演出最后的那首歌，因为它的歌词将酒文化和人生关联起来，富有哲理。”皮塞斯·乔说。

策划：宋静思、刘书文

审核：黄超、黄娴、常雯宜

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