驻缅甸大使陈海在中国工商银行仰光分行直参CIPS发布仪式上致辞。人民网记者 谢佳君摄

人民网仰光11月1日电（记者谢佳君）11月1日，缅甸人民币跨境支付系统（CIPS）直接参与行启动仪式在中国工商银行仰光分行举行。中国驻缅甸大使陈海、缅甸央行行长丹丹穗出席并致辞，工行仰光分行行长刘铭、中信集团（缅甸）有限公司总经理梁传新、缅甸银行业协会主席钦梭乌、缅甸KBZ银行总经理佐林昂及缅甸金融同业代表等出席。

陈海大使致辞祝贺工行仰光分行成为CIPS直参行，表示CIPS在缅落地启用是继2021年中缅建立人民币边贸结算机制后，中缅推动人民币合作取得的又一重要进展，标志着人民币在缅国际化更进一步，有利于深化两国金融合作、促进中缅贸易投资。希望中缅各界人士把握机遇，共同努力落实第三届“一带一路”国际合作高峰论坛成果共识，用好CIPS金融服务，推进货币融通，促进两国经济互惠发展。

丹丹穗行长致辞表示，缅方高度重视CIPS在缅启用。工行仰光分行成为CIPS直参行，意味着在缅金融机构可以在本国直接便捷高效参加CIPS全球结算网络。中国是缅甸最大贸易伙伴和最大外资来源国，接入CIPS系统将有力促进缅中双向贸易、投资增长，降低相关风险。缅央行将继续支持缅中金融合作走深走实。

中缅业界代表纷纷对CIPS成功在缅启用表示祝贺与欢迎，期待利用CIPS在缅启用契机，推动中缅金融合作再上新台阶。

10月18日，工行仰光分行成功接入CIPS，10月23日办理缅甸首笔CIPS直参行跨境人民币业务。据了解，同时获得缅甸央行批准的CIPS直参行还有中国银行（香港）仰光分行。

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