缅甸人民币跨境支付系统直参行启动仪式在中国工商银行仰光分行举行
2023年11月01日21:52 | 来源：人民网-国际频道
小字号
人民网仰光11月1日电（记者谢佳君）11月1日，缅甸人民币跨境支付系统（CIPS）直接参与行启动仪式在中国工商银行仰光分行举行。中国驻缅甸大使陈海、缅甸央行行长丹丹穗出席并致辞，工行仰光分行行长刘铭、中信集团（缅甸）有限公司总经理梁传新、缅甸银行业协会主席钦梭乌、缅甸KBZ银行总经理佐林昂及缅甸金融同业代表等出席。
陈海大使致辞祝贺工行仰光分行成为CIPS直参行，表示CIPS在缅落地启用是继2021年中缅建立人民币边贸结算机制后，中缅推动人民币合作取得的又一重要进展，标志着人民币在缅国际化更进一步，有利于深化两国金融合作、促进中缅贸易投资。希望中缅各界人士把握机遇，共同努力落实第三届“一带一路”国际合作高峰论坛成果共识，用好CIPS金融服务，推进货币融通，促进两国经济互惠发展。
丹丹穗行长致辞表示，缅方高度重视CIPS在缅启用。工行仰光分行成为CIPS直参行，意味着在缅金融机构可以在本国直接便捷高效参加CIPS全球结算网络。中国是缅甸最大贸易伙伴和最大外资来源国，接入CIPS系统将有力促进缅中双向贸易、投资增长，降低相关风险。缅央行将继续支持缅中金融合作走深走实。
中缅业界代表纷纷对CIPS成功在缅启用表示祝贺与欢迎，期待利用CIPS在缅启用契机，推动中缅金融合作再上新台阶。
10月18日，工行仰光分行成功接入CIPS，10月23日办理缅甸首笔CIPS直参行跨境人民币业务。据了解，同时获得缅甸央行批准的CIPS直参行还有中国银行（香港）仰光分行。
(责编：徐祥丽、杨牧)
分享让更多人看到
- 评论
- 关注